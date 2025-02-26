كل عام وأنتم بخير ❤️❤️ إمساكية شهر رمضان 2025 و مواعيد الصلاة والصيام ينعاد عليكم بالخير

مع اقتراب شهر رمضان المبارك لعام 2025، يترقب المسلمون حول العالم موعد رؤية هلال رمضان لمعرفة أول أيام الصيام، حيث يعد هذا الشهر الفضيل أحد أركان الإسلام الخمسة وأحد الأشهر الحرم التي تحظى بمكانة روحية عظيمة، وفي ظل هذا الاهتمام، تزداد عمليات البحث عن إمساكية شهر رمضان 2025 لمعرفة مواعيد الصلوات، أوقات الإفطار والسحور، ومدة الصيام يوميا.

إمساكية شهر رمضان 2025

بحسب الحسابات الفلكية، من المتوقع أن يبدأ شهر رمضان 1446 هـ يوم السبت 1 مارس 2025، حيث سيتم استطلاع الهلال مساء يوم الجمعة 28 فبراير 2025 لتحديد بداية الشهر الكريم رسميًا.

مواعيد الصلاة والصيام في الأيام الأولى

السبت 1 مارس – 1 رمضان

مدة الصيام: 13 ساعة و20 دقيقة

السحور: 2:34 ص

الإمساك: 4:34 ص

الفجر: 4:54 ص

الشروق: 6:21 ص

الظهر: 12:07 م

العصر: 3:25 م

المغرب (الإفطار): 5:54 م

العشاء: 7:11 م

الأحد 2 مارس – 2 رمضان

مدة الصيام: 13 ساعة و21 دقيقة

السحور: 2:33 ص

الإمساك: 4:33 ص

الفجر: 4:53 ص

الشروق: 6:20 ص

الظهر: 12:07 م

العصر: 3:26 م

المغرب (الإفطار): 5:55 م

العشاء: 7:12 م

الإثنين 3 مارس – 3 رمضان

مدة الصيام: 13 ساعة و23 دقيقة

السحور: 2:32 ص

الإمساك: 4:32 ص

الفجر: 4:52 ص

الشروق: 6:19 ص

الظهر: 12:07 م

العصر: 3:26 م

المغرب (الإفطار): 5:55 م

العشاء: 7:13 م

الثلاثاء 4 مارس – 4 رمضان

مدة الصيام: 13 ساعة و25 دقيقة

السحور: 2:31 ص

الإمساك: 4:31 ص

الفجر: 4:51 ص

الشروق: 6:17 ص

الظهر: 12:07 م

العصر: 3:26 م

المغرب (الإفطار): 5:56 م

العشاء: 7:13 م

(تستمر الإمساكية لبقية أيام رمضان بنفس النمط، مع تغييرات طفيفة في المواعيد يوميًا).

أهمية إمساكية رمضان 2025

تنظيم مواعيد الصلاة والصيام: تساعد الإمساكية المسلمين على متابعة أوقات الصلاة بدقة، مما يساعد على أداء الفروض في مواعيدها.

الالتزام بمواعيد السحور والإفطار: من خلال معرفة توقيت الإمساك والمغرب، يمكن للمسلمين الصيام دون أي تداخل أو خطأ.

تنظيم الحياة اليومية: يساهم وضوح مواعيد الصلاة والصيام في التخطيط الجيد للوقت، سواء للعمل أو الدراسة أو العبادات.

تعزيز الروحانية: توفر الإمساكية مرجعًا دينيًا يوميًا يذكّر المسلمين بأهمية التقرب إلى الله من خلال الصيام والعبادات.

كيفية الاستعداد لشهر رمضان 2025