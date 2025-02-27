سيطر على اللعبة .. جميع شفرات جاتا سان أندرياس 2025 هتصير سيد المدينة بدون حدود!

جاتا سان أندرياس ليست مجرد لعبة عادية، بل هي عالم مفتوح مليء بالإثارة والتشويق، حيث يمكنك خوض المعارك، تنفيذ المهمات، وعيش حياة المجرمين المحترفين، ولكن للحصول على تجربة لعب أكثر متعة، يمكنك استخدام الشفرات السرية التي تفتح لك إمكانيات لا نهائية في اللعبة.

جميع شفرات جاتا سان أندرياس 2025 – سيطر على المدينة بدون حدود!

تمكنك الشفرات من:

الحصول على أسلحة قوية ومتفجرة.

استدعاء سيارات نادرة وسريعة.

التحكم في الشرطة وزيادة أو تقليل مستوى المطاردة.

جعل شخصيتك خارقة بقدرات غير محدودة.

أفضل شفرات جاتا سان أندرياس لعام 2025

1. شفرات الأسلحة والقتال

THUGSTOOLS – أسلحة نارية متوسطة

PROFESSIONALTOOLS – أسلحة احترافية

NUTTERTOOLS – أسلحة ثقيلة

2. شفرات السيارات والمواصلات

PANZER – استدعاء دبابة

TRAVELINSTYLE – استدعاء سيارة سباق

GETTHEREQUICKLY – استدعاء طائرة هليكوبتر

3. شفرات الهروب من الشرطة

LEAVEMEALONE – إزالة جميع نجوم الشرطة

YOUCANTCATCHME – زيادة سرعة الهروب من الشرطة

FIGHTFIGHTFIGHT – جعل الناس في المدينة يهاجمون الشرطة

4. شفرات القدرات الخارقة

SEAWAYS – القيادة على الماء

HOPANDSKIP – القفز لمسافات بعيدة

CJPHONEHOME – الجاذبية منخفضة (القفز مثل القمر)

طريقة استخدام الشفرات في جاتا سان أندرياس

الكمبيوتر: قم بكتابة الشفرة أثناء اللعب مباشرة.

بلاي ستيشن: استخدم أزرار التحكم الخاصة بإدخال الشفرة.

استخدام الشفرات قد يجعل اللعبة أكثر متعة، ولكن لن تتمكن من إكمال بعض المهام الأساسية إذا كنت تستخدمها باستمرار، لذا تأكد من حفظ اللعبة قبل تفعيل الشفرات حتى لا تخسر تقدمك.

إذا كنت تبحث عن تجربة لعب مجنونة ومليئة بالإثارة، فإن شفرات جاتا سان أندرياس هي خيارك المثالي، استمتع بقيادة الدبابات، الطيران في المدينة، والهروب من الشرطة بأسلوب خارق، وسيطر على عالم سان أندرياس كما يحلو لك!