اموالك في أمان يا زول .. افتح حساب في بنك الخرطوم وانت بمكانك لعمل كافة التعاملات المالية من خارج وداخل السودان

مع التطور التكنولوجي، لم يعد فتح حساب بنكي في السودان يتطلب زيارة الفروع وإضاعة الوقت، حيث وفر بنك الخرطوم خدمة فتح الحساب أونلاين، والتي تتيح للمقيمين والمغتربين التمتع بالخدمات المصرفية بكل سهولة.

لماذا تختار بنك الخرطوم؟

أول بنك في السودان يوفر خدمة فتح الحساب أونلاين بالكامل.

إمكانية التحكم في حسابك عبر تطبيق الهاتف بسهولة.

توفر بطاقات فيزا وماستر كارد للمعاملات الدولية.

تحويل الأموال محليًا وعالميًا بأسعار تنافسية.

طريقة فتح حساب بنك الخرطوم أونلاين

زيارة الموقع الرسمي لبنك الخرطوم.

اختيار “إنشاء حساب جديد” من القائمة الرئيسية.

إدخال البيانات الأساسية مثل الاسم، تاريخ الميلاد، والرقم الوطني.

تحميل نسخة من بطاقة الهوية أو جواز السفر.

إيداع المبلغ المطلوب لفتح الحساب عبر خدمة الدفع الإلكتروني.

استلام تأكيد من البنك يحتوي على تفاصيل الحساب ورقم IBAN.

ما هي الشروط المطلوبة؟

يجب أن يكون المتقدم سودانيًا أو لديه إقامة سارية.

أن يكون عمره 18 عامًا فما فوق.

امتلاك وثيقة إثبات شخصية سارية (بطاقة قومية أو جواز سفر).

مميزات الحساب في بنك الخرطوم

إجراء الحوالات المالية بسهولة داخل السودان وخارجه.

إمكانية طلب بطاقة صراف آلي للاستخدام في عمليات الشراء والسحب النقدي.

إدارة الحساب عبر الهاتف من خلال تطبيق بنك الخرطوم.

لماذا يحتاج المغتربون إلى هذه الخدمة؟

يجد المغتربون السودانيون صعوبة في التعامل مع البنوك داخل السودان نظرًا لظروف السفر والإقامة بالخارج، ولكن مع خدمة فتح الحساب أونلاين، يمكنهم إدارة أموالهم بسهولة وتحويلها لعائلاتهم في السودان بكل أمان وسرعة.