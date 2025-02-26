في خلال دقائق معدودة ومن غير مجهود دليلك الشامل لفتح حساب في بنك أمدرمان الوطني 2025 بسهولة وأمان

مع التطور التكنولوجي الذي يشهده القطاع المصرفي، أصبح بإمكان السودانيين، سواء داخل البلاد أو المغتربين، فتح حساب في بنك أمدرمان الوطني بسهولة عبر الإنترنت، دون الحاجة إلى زيارة الفروع، وتأتي هذه الخدمة في إطار سعي البنك لتقديم حلول مصرفية حديثة تسهّل على العملاء إدارة حساباتهم بكل أمان وراحة.

لفتح حساب في بنك أمدرمان الوطني 2025

يمكنك إنشاء حساب بنكي جديد في بنك أمدرمان الوطني خلال دقائق معدودة من خلال اتباع هذه الخطوات البسيطة:

قم بزيارة الموقع الإلكتروني لبنك أمدرمان الوطني.

في الصفحة الرئيسية، اضغط على “فتح حساب عن بعد”.

أدخل بريدك الإلكتروني لاستلام رمز التحقق OTP.

اختر اللغة المناسبة، ثم اضغط “التالي”.

أدخل رمز التحقق المرسل إلى بريدك الإلكتروني، مع العلم أن الرمز صالح لمدة 30 دقيقة فقط.

أدخل جميع بياناتك الشخصية المطلوبة، مثل: الاسم الكامل، الرقم الوطني أو رقم الجواز للمغتربين، العنوان ورقم الهاتف، نوع الحساب (جاري – توفير – استثماري)

تأكد من صحة البيانات، ثم اضغط على “حفظ ومتابعة”.

بعد إدخال جميع المعلومات، سيتم تزويدك برقم الطلب، والذي يمكنك استخدامه للاستعلام عن حالة الطلب لاحقًا.

ستصلك رسالة عبر البريد الإلكتروني توضح حالة طلبك (الموافقة أو الرفض).

في حالة قبول الطلب، سيتعين عليك زيارة أقرب فرع لبنك أمدرمان الوطني للتوقيع على المستندات النهائية.

بمجرد الانتهاء، ستحصل على رقم حسابك البنكي، مع إمكانية تفعيل تطبيق البنك الإلكتروني لإدارة حسابك بسهولة.

شروط فتح حساب في بنك أمدرمان الوطني

أن يكون المتقدم سوداني الجنسية (أو مغترب يحمل جواز سفر ساري).

أن يكون عمره 18 عامًا فأكثر.

إرفاق نسخة من الرقم الوطني أو الجواز.

إيداع الحد الأدنى المطلوب لفتح الحساب حسب نوع الحساب المختار.

مزايا فتح الحساب أونلاين في بنك أمدرمان الوطني

سهولة الوصول للخدمات المصرفية دون الحاجة إلى زيارة الفرع.

أمان وحماية للبيانات الشخصية بفضل أحدث تقنيات التشفير.

إمكانية استخدام القنوات الرقمية مثل تطبيق أوو-كاش والخدمات المصرفية الإلكترونية.

دعم العملاء على مدار الساعة للرد على أي استفسارات تتعلق بفتح الحساب أو استخدام الخدمات المصرفية.

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