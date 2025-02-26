كن سيد اللعبة واستمتع بالمغامرات عبر شفرات جاتا سان أندرياس 2025 أسرار تجعلك تتحكم في اللعبة كالمحترفين🔥🔥

تعتبر جاتا سان أندرياس واحدة من أكثر ألعاب العالم المفتوح شهرة على الإطلاق، حيث تقدم للاعبين تجربة مليئة بالمغامرات والأكشن في عالم مليء بالإثارة، لكن ما يجعل اللعبة أكثر متعة هو إمكانية استخدام الشفرات التي تمنحك قدرات خارقة، مثل الأسلحة القوية، السيارات النادرة، الطيران، والمال اللامحدود.

شفرات جاتا سان أندرياس 2025

الشفرات هي أكواد سرية يتم إدخالها أثناء اللعب لتمكين ميزات إضافية، مثل عدم الموت، قيادة سيارات الشرطة، تفجير جميع السيارات، الحصول على أسلحة نادرة، وحتى تغيير الطقس، يمكن إدخال هذه الشفرات بسهولة على أجهزة الكمبيوتر والبلاي ستيشن، مما يمنحك تجربة لعب أكثر متعة.

أهم شفرات جاتا سان أندرياس 2024

1. شفرات الأسلحة والذخيرة

LXGIWYL – للحصول على مجموعة أسلحة 1

PROFESSIONALSKIT – مجموعة أسلحة 2

UZUMYMW – ذخيرة غير محدودة

2. شفرات السيارات والمركبات

VROCKPOKEY – الحصول على سيارة سباق

ROCKETMAN – الحصول على Jetpack للطيران

FLYINGTOSTUNT – الحصول على طائرة Stunt Plane

3. شفرات الشرطة والمطاردة

TURNUPTHEHEAT – رفع مستوى المطاردة إلى 6 نجوم

BRINGITON – الشرطة تهاجمك بكل قوتها

IFIRSTDOZ – إيقاف الشرطة تمامًا

4. شفرات الصحة والقدرات الخاصة

HESOYAM – استعادة الصحة والدروع والحصول على 250 ألف دولار

FULLCLIP – ذخيرة لا نهائية بدون إعادة تعبئة

AEZAKMI – الشرطة تتجاهلك تمامًا

كيفية إدخال الشفرات

على الكمبيوتر: قم بكتابة الشفرة مباشرة أثناء اللعب بدون الحاجة إلى فتح قائمة.

على البلاي ستيشن: استخدم أزرار التحكم لإدخال الشفرة.

تعد هذه الشفرات من أكثر الأشياء التي تجعلك تتميز داخل اللعبة وتزيد من الحماسة وارتفاع الأدرنالين أثناء اللعب وإضافة المزيد من الإثارة أثناء التجربة