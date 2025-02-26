إلحق فرصتك.. شروط التقديم على وظيفة مساعد معلم لغة عربية 2025 وتفاصيل المسابقة بالكامل

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عن فتح الباب للتقديم في مسابقة مساعد معلم لغة عربية، وذلك حتى يتم سد احتياجات وزارة التربية والتعليم من الكوادر التعليمية في مختلف المدارس الحكومية بمحافظات الجمهورية، وذلك للنهوض بالعملية التعليمية بشكل أفضل وتحقيق رؤية الجمهورية 2030 للتنمية المستدامة من خلال توفير معلمين مؤهلين في جميع التخصصات، وجدير بالذكر أنه تم الإعلان في وقت مضى عن مجموعة من المعلمين في التخصصات التربوية المتنوعة في جميع المواد الدراسية.

موعد التقديم في مسابقة مساعد معلم لغة عربية 2025

وجدير بالملاحظة أنه من المقرر أن يتم البدء في التقديم على المسابقة وفتح الباب من يوم 14 حتى 27 من مارس المقبل، حتى يتمكن جميع الراغبين في التقديم على الوظيفة من الدخول إلى موقع بوابة الوظائف الحكومية وتقديم طلباتهم خلال هذه الفترة، وجدير بالذكر أن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة يشدد على ضرورة الالتزام بالمواعيد المحددة للتقديم حتى يضمن كل متقدم قبول طلبه.

شروط التقديم على وظيفة مساعد معلم لغة عربية 2025

أكد الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة على ضرورة التحقق من الشروط والمعايير التي ينبغي توفرها في المتقدمين حتى يتمكنوا من شغل وظائف مساعد معلم لغة عربية، وتشمل هذه الشروط ما يلي: