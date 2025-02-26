كل التفاصيل التي تخص مكرمة رمضان الضمان الاجتماعي 1446/ 2025 الخطوات وشروط الحصول عليها

تعتبر المكرمة الملكية من أهم المبادرات التي يوفرها الضمان الاجتماعي في المملكة العربية السعودية، وتهدف إلى دعم الأسر من أصحاب الدخل المحدود خلال شهر رمضان المبارك، كما أن هذه المكرمة موجهة من خادم الحرمين الشريفين ويتم صرفها سنويا للمستفيدين من برنامج الضمان الاجتماعي المطور، لذلك نحرص على تسليط الضوء على جميع التفاصيل التي تخص هذا الموضوع، لذا تابعوا معنا حتى نهاية هذا التقرير للاستفادة من كل ما نوفره لكم من معلومات.

متى تنزل مكرمة الضمان الاجتماعي 1446-2025

حتى هذه اللحظة لم يتم الإعلان رسميًا عن موعد صرف المكرمة الملكية لشهر رمضان 1446-2025، ولكن بناء على المواعيد في السنوات السابقة فإنه من المتوقع أن يتم صرف المكرمة في الفترة بين 15 حتى 25 رمضان المقبل، ولذلك ينصح الضمان الاجتماعي المستفيدين بمتابعة التفاصيل الرسمية التي تصدر عن وزارة الموارد البشرية للتعرف على الموعد الدقيق فورا عند الإعلان عنه بشكل رسمي، وجدير بالذكر أن القيمة تختلف من شخص إلى آخر بناء على عدد أفراد الأسرة، حيث يحصل التابع على 500 ريال، والعائل يحصل على 1000 ريال، لذلك تحصل الأسرة المكونة من 3 أفراد على 2000 ريال سعودي سنويا.

الشروط المطلوبة للحصول على المكرمة الملكية 1446

توجد بعض الشروط التي ينبغي التعرف عليها حتى يتمكن المستفيد من الحصول على المكرمة الملكية، وجاءت هذه الشروط على النحو التالي: