احجز وحدتك في مبادرة بيتك في مصر للمغتربين 2025 بخطوات وشروط التسجيل

أعلنت عدة وزارات مصرية وهي وزارة الإسكان ووزارة الهجرة والخارجية، عن إطلاق مبادرة جديدة تتيح للمغتربين خارج مصر الفرصة في شراء وحدات سكنية. ومن ثم فقد أتاحت نحو 5055 وحدة سكنية في جميع المناطق الجديدة، وقد حددت الأسعار والتي من المقرر أن تبلغ سعر الوحدة السكنية 5000 دولار، وتحديد سعر 9000 دولار للفيلات، لذلك فقد تسارع الكثير من الشباب المغتربين في البحث عن خطوات الحجز في تلك المبادرة للحصول على وحدة سكنية.

كيفية الحجز في مبادرة بيتك في مصر للمغتربين 2025

لا يحتاج حجز وحدة سكنية في مبادرة بيتك في مصر للمغتربين إلى العديد من الخطوات، فقط هي مجرد بعض الخطوات البسيطة التي ينبغي اتباعها حتى يتمكن كل مواطن مصري مغترب من الحصول على وحدة في أي مكان من اختياره، وجاءت هذه الخطوات على النحو التالي:

التوجه مباشرة إلى موقع مبادرة بيتك في مصر للمغتربين على الإنترنت.

الضغط بعد ذلك على كراسة الشروط والاطلاع عليها، ثم الموافقة على جميع البنود التي جاءت بها.

إنشاء حساب على الموقع بالاسم الرسمي وإضافة الرقم القومي.

اختيار الوحدة السكنية التي ترغب في شرائها.

سداد قيمة الحجز المطلوبة.

الضغط بعد ذلك على خيار تأكيد الحجز حتى يتم التواصل معك بشكل مباشر لاستكمال بقية الإجراءات.

شروط حجز بيتك في مصر للمغتربين

وضعت وزارة الإسكان مجموعة من الشروط التي ينبغي على كل متقدم الاطلاع عليها حتى يتمكن من التحقق من مدى استيفائه لها، وهذه الشروط كانت كالتالي: