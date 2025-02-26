من هنا تفاصيل وأسعار باقات الحج 1446-2025 لموسم الحج الجديد تعرف عليها عبر منصة نسك

في إعلان من قبل وزارة الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية عن أسعار باقات الحج 1446-2025 للموسم الجديد، والذي يتم عبر منصة نسك حج الإلكترونية على الإنترنت، حيث إن هذه المنصة توفر جميع التفاصيل التي يحتاج إليها الحجاج للتعرف على أسعار الباقات واختيار الباقة التي تناسب احتياجات كل حاج بسهولة بشكل إلكتروني من مختلف الدول، لذلك نسلط الضوء خلال هذا التقرير على الأسعار والباقات التي جاءت عبر المنصة حتى يتمكن الحجاج من الاطلاع على كل ما يلزمهم من مصاريف لأداء هذه المناسك والشعائر الدينية الهامة.

أسعار باقات الحج الداخلي لموسم 1446هـ – 2025م

أوضحت وزارة الحج والعمرة في المملكة عن أسعار باقات الحج 1446، وتختلف هذه الباقات في أسعارها حسب حجم ومستوى الخدمة التي تقدمها كل باقة، وجاءت أسعار الباقات بناء على التالي:

تتراوح أسعار الباقة الاقتصادية الأولى بين 3000 إلى 5000 ريال سعودي.

بينما أسعار الباقة الاقتصادية الثانية تتراوح بين 6000 إلى 8000 ريال.

كما جاءت باقات إضافية وتبدأ بسعر 5274 ريالا.

أيضًا، توفر منصة نسك باقات متنوعة بأسعار تبدأ من 5792 ريالا.

موعد حجز باقات الحج لموسم 1446هـ – 2025م

حتى يتمكن الحاج من التقديم في حجز باقات الحج المتنوعة عليه إدخال البيانات بدقة على المنصة وتحديث أي معلومات شخصية جديدة لضمان صحة البيانات كما يمكنه تسجيل أفراد العائلة، لذلك تم تحديد مواعيد لحجز باقات الحج بناء على الجدول الزمني التالي: