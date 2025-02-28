“افتح حسابك يا زول” فتح حساب بنك امدرمان الوطني 2025 اونلاين .. تنشيط حساب اوكاش للمقيميــن والمغتــربينonb-sd.com

في إطار سعي بنك أم درمان الوطني لتقديم خدمات مصرفية متطورة وميسرة لعملائه داخل السودان وخارجه، أتاح البنك إمكانية فتح حسابات بنكية عبر الإنترنت للمقيمين والمغتربين، وذلك من خلال موقعه الرسمي وتطبيق أوكاش، تأتي هذه الخطوة تلبية لاحتياجات العملاء وتسهيلا لإجراءات التعامل المصرفي دون الحاجة لزيارة الفروع.

فتح حساب بنك امدرمان

توجه إلى موقع بنك أم درمان الوطني.

إذا كنت مستخدمًا جديدًا قم بإنشاء حساب باستخدام بريدك الإلكتروني وكلمة مرور.

حدد ما إذا كنت ترغب في فتح حساب جاري أو توفير.

املأ النموذج بالبيانات المطلوبة مثل الاسم الكامل، تاريخ الميلاد، والعنوان.

ارفع نسخة من الهوية الوطنية أو جواز السفر (للمغتربين)، بالإضافة إلى إثبات السكن.

بعد مراجعة البيانات، اضغط على تقديم، سيتم مراجعة طلبك وفي حال الموافقة ستتلقى بريدًا إلكترونيًا يوجهك لزيارة الفرع الذي اخترته لتوقيع المستندات واستلام رقم الحساب وتفعيل تطبيق أوكاش.

فتح حساب عبر تطبيق أوكاش

قم بتحميل تطبيق “أوكاش” من متجر التطبيقات على هاتفك الذكي.

افتح التطبيق واتبع التعليمات لإنشاء حساب جديد باستخدام رقم هاتفك المحمول.

أدخل معلوماتك الشخصية بدقة.

ارفع صورة واضحة من هويتك الوطنية أو جواز سفرك، بالإضافة إلى إثبات السكن.

بعد إكمال الخطوات السابقة، قدم طلب فتح الحساب، سيتم مراجعة طلبك والتواصل معك لإتمام الإجراءات اللازمة.

الشروط والمتطلبات لفتح الحساب