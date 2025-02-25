مسلسل المدينة البعيدة اعلان الحلقة 16 في هذا “المــوعــد“ على تردد قناة Kanal التركية

يعد مسلسل المدينة البعيدة (Uzak Şehir) من الأعمال الدرامية التركية التي حظيت بمتابعة واسعة في العالم العربي، تدور أحداث المسلسل حول عليا ألبورا التي تعود من كندا إلى مدينة ماردين التركية برفقة ابنها البالغ من العمر خمس سنوات وجثمان زوجها الراحل، لتنفيذ وصيته بدفنه في مسقط رأسه، تواجه عليا تحديات وصراعات مع عائلة زوجها، وتجد نفسها محاصرة في أراضي عائلة “ألبورا” دون إمكانية المغادرة، مما يضطرها لمواجهة النزاعات العائلية والتعصب الإقطاعي، ساعيةً لكشف أسرار الماضي وحماية ابنها.

مسلسل المدينة البعيدة اعلان الحلقة 16

مع اقتراب عرض الحلقة السادسة عشرة، يترقب المشاهدون تصاعد الأحداث والتطورات المثيرة، من المتوقع أن تشهد هذه الحلقة مواجهات حاسمة بين “عليا” وأفراد عائلة ألبورا بالإضافة إلى كشف حقائق جديدة قد تغير مسار القصة. لمشاهدة الإعلان الترويجي للحلقة 16، يمكن زيارة الموقع الرسمي لقناة Kanal D أو منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بالقناة.

مواعيد العرض والقنوات الناقلة

يعرض مسلسل المدينة البعيدة أسبوعيًا على قناة Kanal D التركية، وذلك كل يوم إثنين في تمام الساعة:

السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.

الثامنة مساءً بتوقيت السعودية.

تردد قناة Kanal D على القمر الصناعي تركسات 1C

التردد: 11977 ميجاهرتز

الاستقطاب: أفقي (H)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

بالنسبة للمشاهدين في العالم العربي، يمكن متابعة المسلسل مترجمًا عبر منصة “شاهد.نت” التابعة لمجموعة MBC، حيث تتوفر الحلقات بجودة عالية وترجمة احترافية.

يواصل مسلسل “المدينة البعيدة” جذب المشاهدين بفضل قصته المشوقة وأداء طاقم العمل المميز، مما يجعله من أبرز المسلسلات التركية في الفترة الحالية.