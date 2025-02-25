مسلسل ليلى الحلقة 23 كــاملــة قصة عشق وتردد قناة MBC 4

مسلسل ليلى الحلقة 23 تعد من أكثر الحلقات التي يبحث عنها الكثير من المشاهدين حول العالم، يعتبر مسلسل ليلى التركي من أبرز الأعمال الدرامية التي حظيت بمتابعة واسعة في العالم العربي، تدور أحداث المسلسل حول فتاة تدعى ليلى تفقد والدها في ظروف غامضة وتتعرض للظلم من زوجة أبيها، مما يدفعها للتخطيط للانتقام واستعادة حقها.

مسلسل ليلى الحلقة 23

في الحلقة الثالثة والعشرين تتصاعد الأحداث بشكل درامي، تكتشف نور أنها لم تفقد جنينها، مما يضيف بعدًا جديدًا لعلاقتها مع الشخصيات الأخرى، من جهة أخرى يقوم طوفان بطرد إيلا من المنزل، مما يزيد من تعقيد العلاقات بين الشخصيات الرئيسية.

مواعيد العرض والقنوات الناقلة

يعرض مسلسل ليلى على قناة MBC4 من الأحد إلى الخميس في تمام الساعة 9:30 مساءً بتوقيت السعودية، بالنسبة للمشاهدين في مصر يعرض المسلسل في الساعة 8:30 مساءً بتوقيت القاهرة.

تردد قناة MBC4 على النايل سات

يمكن ضبط تردد قناة ام بي سي 4 على القمر الصناعي نايل سات من خلال ادخال البيانات التالية:

التردد: 11470 ميجاهرتز

الاستقطاب: عمودي (V)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

لمتابعة الحلقات مترجمة إلى العربية، يمكن زيارة منصة “شاهد.نت” التابعة لمجموعة MBC، حيث تتوفر الحلقات بجودة عالية وبترجمة احترافية.

يواصل مسلسل “ليلى” جذب المشاهدين بفضل قصته المشوقة وأداء ممثليه المميز، مما يجعله واحدًا من أبرز المسلسلات التركية في الفترة الحالية.