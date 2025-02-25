يالا نلعب مع لولو.. استقبل الآن تردد قناة وناسة 2025 على القمر الصناعي نايل سات وعرب سات بجودة ممتازة بدون توقف

تردد قناة وناسة من الترددات التي تتصدر محركات البحث في مصر والوطن العربي، والتي تعتبر هي من أفضل القنوات الفضائية للأطفال، وتتميز القناة بتقديمها لمحتوى متنوع وهادف وفريد من نوعه، فهي تقدم محتوى خاص بها يستمتع به الصغار ويقضون أغلب أوقاتهم مع أغانيها الشيقة والممتعة والأناشيد الدينية التي تعلم الصغار مفاهيم الدين الاسلامي والسلوكيات الصحيحة والصفات الحسنة، ومع اقتراب شهر رمضان المبارك تحرص الامهات لمعرفة تردد قناة وناسة لاستقبالها على جهاز الرسيفر الخاص بهم لاستمتاع الصغار بكل ما تقدمه للصغار، فتابعونا لنوافيكم التردد الجديد للقناة على الأقمار الصناعية المختلفة.

تردد قناة وناسة على النايل سات 2025

قناة وناسة من القنوات الفضائية التي سرعان ما اشتهرت بعد اطلاقها على الفور، وهذا يرجع بفضل محتواها المتميز والخاص بها، فهي يتنوع بين المحتوى الترفيهي والتعليمي الجذاب والسهل، ومن اجل استمتاع الصغار بمحتوى القناة إليكم ترددها على القمر الصناعي النايل سات بالبيانات الالية:

التردد هو: 11430.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

تردد قناة وناسة على عرب سات 2025

يمكنكم ضبط قناة وناسة بترددها الجديد على القمر الصناعي العرب سات بجودة عالية كالتالي:

التردد هو: 12130.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

أغاني قناة وناسة لولو

تقدم قناة وناسة عبر شاشتها مجموعة رائعة من الأغاني بالرسوم المتحركة والتي تجذب الصغار، وتعتمد تلك الأغاني على الشخصية الكرتونية المحبوبة لولو، ومن بينها التالي: