ميــزة في واتساب الاصلي الجديــد تقلب الدنيــا.. حدثــه لتحصل علي الاضافـات الجديدة الجـامـدة

يحرص تطبيق واتساب على إضافة ميزة جديدة في واتساب كل فترة أمام المستخدمين، وذلك لأن التطبيق يتطلع دائما إلى تلبية احتياجات العملاء، و العمل على تحسين تجربة الاستخدام معه ويقوم واتساب في بداية الأمر باختبار لأي ميزة جديدة على فئة من المستخدمين يقومون بتجربة الميزة وفي حال نجاحها يتم تعميمها على باقي الهواتف، ومن أبرز الميزات الجديدة التي أضافها التطبيق من خلال السطور التالية لهذا التقرير.

ميزة جديدة في واتساب

تقوم شركة ميتا باختبار ميزة جديدة في واتساب وذلك من خلال إرسال الميزة إلى عدد من العملاء، ثم استطلاع رأي، وملاحظة جوانب في جوانب ضعف الميزة أن وجدت، وفي حالة قبول الميزة و استحسانها يتم تعميم الميزة على بقية الهواتف، ومن أهم الميزات الجديدة التي تم إضافتها إلى التطبيق ما يلي:

ميزة استخدام ميتا Ai في توجيه الرسائل أو البحث فيها.

ومما لا شك فيه أن استخدام ai انتشر بشكل كبير بين المستخدمين في جميع أنحاء العالم.

كما يمكن للمستخدم بكل سهولة أن يقوم بإعادة سؤال أو استفسار للذكاء الاصطناعي، حتى يضمن إجابة وافية.

حيث في هذه الميزة لا يكن المستخدم مضطر لعملية نسخ الرسالة ولصقها في ai بل يتم توجيهها مباشرة إلى تطبيق الذكاء الاصطناعي.

مميزات تطبيق واتساب

بعد معرفتنا إلى ميزة جديدة في واتساب والتي تعد من أفضل وأهم الميزات التي يمكن الاستفادة منها إلى حد كبير، حيث يتصف التطبيق بعدة مميزات آخرى، يعد من أبرزها ما يلي:

يعد تطبيق واتساب هو تطبيق المراسلات والدردشات الأول في العالم.

تم تنزيل وتحميل التطبيق ملايين المرات.

التطبيق يحتوى على كم ضخم وهائل من الميزات الإضافية التي يمكن استخدامها.

يمكنك إرسال الرسائل النصية والدردشات الصوتية عبر التطبيق.

كما يمكنكم أيضا إرسال الملفات والوسائط بكل سهولة من خلال التطبيق.

يمكنكم تحميل التطبيق من متجر التطبيقات على هاتفك بشكل مجاني تماما.

التطبيق يتيح للمستخدم الكثير من الخيارات المميزة.

تحديث واتساب القادم

يستعد تطبيق واتساب لإطلاق ميزة جديدة لنسخة الويب تتيح عرض عدد مشاهدي تحديثات القنوات، مما سيمكن مديري القنوات من قياس تفاعل المستخدمين مع المحتوى، ستظهر أعداد المشاهدات أسفل كل تحديث، متضمنة كل من المتابعين الحاليين وأولئك الذين شاهدوا التحديث دون الاشتراك في القناة.

تأتي هذه الإضافة ضمن سلسلة من التحديثات التي تهدف إلى تحسين تجربة المستخدم، مثل إضافة مشرفين متعددين للقنوات وتوفير ميزات تفاعلية كالملاحظات الصوتية والاستطلاعات، من المتوقع أن تساعد هذه الميزة في تحسين إدارة القنوات وتقديم محتوى أكثر جاذبية للجمهور.

واتساب يطور وظيفة UPI Lite

يعمل واتساب على تطوير ميزة UPI Lite لتسهيل المعاملات المالية السريعة داخل التطبيق، خاصة في الهند، تتيح هذه الميزة للمستخدمين إجراء مدفوعات صغيرة تصل إلى 500 روبية هندية دون الحاجة إلى إدخال رقم التعريف الشخصي (PIN)، مما يجعل عمليات الدفع أكثر سرعة وسلاسة، كما يمكن للمستخدمين إضافة ما يصل إلى 4,000 روبية يوميا إلى محفظتهم، مع إمكانية إجراء المعاملات حتى في حالة عدم توفر الإنترنت، تسهم هذه الخاصية في تعزيز تجربة الدفع عبر واتساب، مما يسهل عمليات الشراء والدفع اليومي للمستخدمين.