سجل فوراً.. رابط التسجيل في منحة العمالة الغير منتظمة 2025 قبل رمضان عبر موقع وزارة القوى العاملة إلكترونياً

أتاحت وزارة القوى العاملة خدمة التسجيل في منحة العمالة الغير منتظمة 2025 عبر الإنترنت من أجل التسهيل على المتقدمين، حيث تم إطلاق هذه المنحة في عام 2020 بسبب أزمة الكورونا، واستمر صرفها حتى وقتنا هذا ولكن يتم صرفها على دفعات قبيل كل مناسبة وطنية أو دينية، ومما لاشك فيه أن الدولة تبذل قصارى جهدها من أجل مساعدة المواطنين بالأخص ذو الدخل المحدود.

التسجيل في منحة العمالة الغير منتظمة 2025

أطلقت الجهات المعنية رابط التسجيل في منحة العمالة الغير منتظمة 2025 خلال الفترة الماضية، حيث تبذل الحكومة المصرية قصارى جهدها من أجل تقديم جميع احتياجات المواطنين، وفي ظل الظروف العصيبة التي تمر بها الدولة بسبب غلاء الأسعار قررت مضاعفة قيمة المنحة لتصبح 1000 جنيه بدلا من 500 جنيه، وفيما يلي خطوات التسجيل:

الولوج إلى موقع وزارة القوى العاملة الإلكترونية.

تسجيل الدخول على الموقع من خلال ادخال اسم المستخدم وكلمة المرور.

اختيار منحة العمالة الغير منتظمة من قائمة الخدمات المتاحة.

تعبئة الاستمارة بالبيانات الشخصية بشكل صحيح.

رفع الملفات كاملة على الموقع بصيغة pdf.

الضغط على أيقونة ارسال الطلب وسوف يتم مراجعة الطلب من قِبل اللجنة المختصة.

شروط التسجيل في منحة العمالة الغير منتظمة

لكي تضمن الوزارة وصول الدعم إلى مستحقيه قامت بوضع مجموعة من الشروط، وهذه الشروط جاءت على النحو التالي: