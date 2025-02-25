امساكية رمضان ٢٠٢٥ الاردن وأفضل الأعمال المستحبة بها

يعتبر شهر رمضان المبارك لعام 2025 (1446 هـ) في الأردن فترة مميزة ينتظرها المسلمون بفارغ الصبر، حيث يتقربون إلى الله بالصيام والعبادة، من المتوقع أن يبدأ الشهر الفضيل يوم السبت 1 مارس 2025 وينتهي يوم الأحد 30 مارس 2025 ليكمل بذلك 30 يومًا.

امساكية رمضان ٢٠٢٥ الاردن

تعد الإمساكية الرمضانية دليلاً مهمًا للصائمين، حيث توفر مواقيت الصلاة ومواعيد السحور والإفطار، فيما يلي جدول يوضح بعضًا من هذه المواقيت في العاصمة عمّان خلال الأيام الأولى من رمضان:

يوم السبت 1 مارس 2025: الفجر 5:10 صباحا، الشروق 6:35 صباحا، الظهر 12:25 مساءا، العصر 3:50 مساءا، المغرب (الافطار) 6:05 مساءا، العشاء 7:25 مساءا.

يوم الأحد 2 مارس 2025: الفجر 5:08 ص، الشروق 6:34 ص، الظهر 12:25 م، العصر 3:50 م، المغرب 6:06 م، العشاء 7:26 م.

يوم الاثنين 3 مارس 2025: الفجر 5:07 ص، الشروق 6:32 ص، الظهر 12:25 م، العصر 3:51 م، المغرب 6:07 م، العشاء 7:27 م.

يوم الثلاثاء 4 مارس 2025: الفجر 5:05 ص، الشروق 6:31 ص، الظهر 12:25 م، العصر 3:51 م، المغرب 6:08 م، العشاء 7:28 م.

يرجى ملاحظة أن هذه الأوقات تقريبية وقد تختلف بناءًا على الموقع الجغرافي داخل الأردن، لذا ينصح بالتحقق من الإمساكية المحلية لكل مدينة أو استخدام التطبيقات الموثوقة لمواقيت الصلاة لضمان الدقة.

أفضل الأعمال المستحبة خلال شهر رمضان

خلال هذا الشهر الفضيل يستحب للمسلمين تكثيف العبادات، مثل قراءة القرآن والقيام والصدقة وصلة الأرحام، كما يعتبر رمضان فرصة لتعزيز الروابط الاجتماعية والعائلية من خلال التجمعات على موائد الإفطار والسحور.

نسأل الله أن يبلغنا وإياكم شهر رمضان وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال.