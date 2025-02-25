أحداث مثيرة ومشوقة.. موعد عرض الحلقة 182 مسلسل قيامة عثمان الموسم السادس والقنوات الناقلة

يترقب عشاق ومتابعي مسلسل قيامة عثمان الحلقة 182 من المسلسل ومن المتوقع أن تشهد الكثير من الأحداث المثيرة والمشوقة، وتحديدا بعد انتهاء الحلقة الماضية على الكثير من الأحداث الرائعة والتي جذبت انتباه الكثير من المشاهدين، حيث تفاجأ الجمهور بظهور السيدة بالا بعد حرقها، والتي تركت أثر للسيد عثمان تبلغه بوجودها على قيد الحياة، ومن هنا يبدأ السيد عثمان في رحلة البحث عنها ومعاقبة الاعداء والخونة، وستشهد الحلقة الجديدة تهديد صوفيا لحليمة بالقتل أيضاً، وعليه سوف نوافيكم في هذا التقرير موعد عرض الحلقة 182 من المسلسل والقنوات الناقلة لها.

الحلقة 182 مسلسل قيامة عثمان

خلال الحلقة المقبلة 182 سيتعرض السيد عثمان للتحديات كثيرة، وبعدها سيدخل إلي معقل العدو لإنقاذ زوجته السيدة بالا هاتون، بعد أن تأكد من أنها مازالت على قيد الحياة، وسيبدأ السيد عثمان في وضع خطة محكمة ومدروسة حتى يدخل المعبد السري للأميرة صوفيا لإنقاذ السيدة بالا، بخلاف الصراعات القوية بينه وبين المغول أيضاً وقائدهم أولجان.

موعد عرض مسلسل قيامة عثمان

تقرر عرض الحلقة 182 من مسلسل قيامة عثمان عبر قناة ATV التركية يوم الاربعاء في موعدها الأسبوعي، وهذا في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، كما سيتم عرض الحلقة مترجمة باللغة العربية عبر قناة الفجر ا لجزائرية يوم الخميس في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة المحلي.

تردد القنوات الناقلة لمسلسل قيامة عثمان

يمكن استقبال القنوات الناقلة لمسلسل قيامة عثمان بكل سهولة من خلال البيانات التالية:

قناة ATV التركية

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 10796.

الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

جودة القناة: HD.

قناة الفجر الجزائرية