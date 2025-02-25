حسابك بسهــولة لــ فتح حساب بنك امدرمان اون لاين بالرقم الوطني خلال الرابط الرسمي فقط بدون نصب

قام بنك امدرمان بالإعلان عن خدمة إلكترونية سهلة جدا ومميزة وهي خدمة فتح حساب بنك امدرمان أون لاين عبر الإنترنت، وهو الأمر الذي يمكن المواطنين من فتح الحساب في البنك بكل سهولة وأمان دون الحاجة للتوجه إلى فرع البنك في أي مكان، وإليكم أهم الخطوات اللازمة لفتح الحساب، الشروط اللازمة لذلك في السطور التالية لهذا المقال.

فتح حساب بنك امدرمان

من خلال عدة خطوات سهلة جدا وبسيطة يمكن لأي عميل أن يقوم بعملية فتح حساب بنك امدرمان الذي تم اتاحته عبر الإنترنت لجميع المواطنين، ومن أبرز هذه الخطوات ما يلي:

يتم التوجه إلى موقع بنك أمدرمان الرسمي على الإنترنت.

ثم يتم الضغط على أيقونة تسجيل الدخول.

بعد ذلك يتم اختيار أيقونة فتح حساب.

ثم يتم اختيار أيقونة اللغة المستخدمة.

ثم يتم اختيار نوع الحساب الراغب في فتحه.

بعد ذلك يتم إدخال بيانات للعميل المطلوبة.

ثم يتم إدخال الأوراق المطلوبة والمستندات.

ثم يتم الضغط على أيقونة إرسال الطلب.

بعد مراجعة الطلب يقوم البنك بإرسال رقم الحساب للعميل في رسالة عبر البريد أو عبر رقم الهاتف.

شروط الحصول على الخدمة

حتى تتمكن من الحصول على خدمة . فتح حساب بنك امدرمان من بنك امدرمان يجب عليك أن تتوفر بك عدة شروط مهمة جدا، ومن أبرز هذه الشروط ما يلي:

يجب أن يكون المواطن الراغب في الحصول على الخدمة سوداني الجنسية.

كما يلزم أن لا يكون لديه حساب بالفعل في بنك أمدرمان.

من أهم الشروط هو أن يمتلك المواطن بطاقة هوية وطنية أو جواز سفر ساري.

أن يكون عمر العميل أكبر من 18 عام.

أن يمتلك العميل بريد إلكتروني خاص به.

تطبيق اوكاش

يعد تطبيق اوكاش من أهم القنوات التي يقدمها البنك للعملاء وذلك بهدف تلبية احتياجات العملاء المصرفية، حيث يساعد التطبيق العميل على التالي: