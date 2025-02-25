كاملة بجودة HD.. موعد عرض مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 182 والقنوات الناقلة الجديد

حالة من الصدمة يعيشها متابعين مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 182 من الموسم السادس نتيجة الكشف عن بعض مشاهد الإعلان الأول من الحلقة الجديدة، والذي كان أبرزها أن بالا ما زالت على قيد الحياة، فمما لاشك فيه أن هذا العمل التركي حقق نجاح كبير في تركيا والوطن العربي كله، وتدور أحداثه حول تفاصيل حياة الغازي عثمان مؤسس الدولة العثمانية واستكماله لمسيرة والده أرطغرل في إعلاء راية الدولة.

موعد عرض مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 182 قصة عشق

يعرض مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 182 على قناة atv التركية كل يوم أربعاء في تمام الساعة 8:00 مساء بتوقيت تركيا والقاهرة وفي الساعة 9:00 مساء بتوقيت مكة المكرمة، بينما يتم إعادة الحلقة مترجمة باللغة العربية كل يوم خميس في تمام الساعة 9:00 مساء بتوقيت مصر وفي الساعة 10:00 مساء بتوقيت السعودية، كما يتم يمكن مشاهدة الحلقة كاملة عبر المنصات الإلكترونية مثل ماي سيما الإلكترونية.

تردد قناة الفجر الجزائرية

بفضل المحتوى المميز الذي تقوم قناة الفجر الجزائرية بعرضه أصبحت ضمن القنوات الفضائية المفضلة لدى الجميع، وفيما يلي ترددها:

القمر الصناعي: نايل سات.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

جودة العرض: hd.

تردد قناة ATV التركية

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 10796.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: hd.

أحداث مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 182

شهدت الحلقة أحداث مثيرة ومشاهد مفاجئة حيث استطاع عثمان أن ينتصر على المغول وتمكن من إنقاذ زوجته بالا من أيديهم، وجاء ذلك بعدما كشف الإعلان الأول عن توعده لصوفيا وأولوغاي الذين حاولا إخفاء حبيته عنه.