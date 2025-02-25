بمناسبة قدوم شهر رمضان .. تعرف على حقيقة زيادة رواتب المتقاعدين العراق المالية العراقية توضح الامر

طفي الآونة الأخيرة، انتشرت أخبار حول صرف زيادة بقيمة 100 ألف دينار عراقي على رواتب المتقاعدين بالتزامن مع اقتراب شهر رمضان المبارك وأثارت هذه الأنباء اهتمام شريحة واسعة من المواطنين، الذين ينتظرون أي تحسينات قد تساعدهم في تلبية احتياجاتهم خلال الشهر الكريم في هذا السياق، سنوضح حقيقة هذه الأخبار، وموعد صرف الرواتب، بالإضافة إلى تفاصيل التعديلات الجديدة على قانون التقاعد في العراق.

حقيقة زيادة رواتب المتقاعدين في العراق

مع انتشار الأخبار حول زيادة رواتب المتقاعدين، لم تصدر أي جهة رسمية تأكيدًا رسميًا حول اعتماد هذه الزيادة حتى الآن ومع ذلك، فإن الحكومة تواصل دراسة تحسين أوضاع المتقاعدين، خاصة مع ارتفاع تكاليف المعيشة لذلك، ينصح المتقاعدون بالاعتماد على البيانات الرسمية الصادرة عن الجهات المختصة لمتابعة أي تحديثات تخص رواتبهم.

موعد صرف رواتب المتقاعدين في العراق

يتم صرف رواتب المتقاعدين شهريًا وفقًا للجدول الزمني الذي تحدده الجهات المعنية، حيث يتم الإعلان عنه من خلال وسائل الإعلام الرسمية ومواقع الحكومة الإلكترونية لذا، ينصح المتقاعدون بالتحقق من المصادر الموثوقة لمعرفة مواعيد الصرف والتحديثات المتعلقة برواتبهم.

التعديلات الجديدة على قانون التقاعد في العراق

يواصل مجلس النواب العراقي مناقشة تعديلات قانون التقاعد بهدف تحقيق عدالة اجتماعية أكبر وتلبية احتياجات الموظفين والمتقاعدين على حد سواء. وقد توصلت اللجان المختصة إلى مجموعة من التعديلات المقترحة، من أبرزها:

رفع سن التقاعد من 60 إلى 63 عامًا: للاستفادة من خبرات الموظفين في مختلف القطاعات، خاصة في المجالات التي تتطلب خبرات طويلة ومعرفة متخصصة. تخفيض سن التقاعد المبكر إلى 45 عامًا بدلًا من 50 عامًا: لمنح الموظفين الراغبين في التقاعد المبكر فرصة للاستفادة من حقوقهم التقاعدية. رفع سن التقاعد إلى 65 عامًا لبعض التخصصات النادرة: لمعالجة نقص الكفاءات المتخصصة في بعض المجالات وضمان استمرارية العمل. تعديل سن التقاعد للأشخاص المشمولين بقوانين خاصة إلى 65 عامًا بدلًا من 60 عامًا: بهدف توحيد سن التقاعد بين الفئات المختلفة وتحقيق مزيد من العدالة والمساواة.

شروط الحصول على راتب التقاعد في العراق

للاستفادة من راتب التقاعد، هناك مجموعة من الشروط التي يجب توفرها، وتشمل: