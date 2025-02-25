هسه.. الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة 2025 جميع المحافظات عبر منصة مظلتي إلكترونيا

أطلقت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية رابط الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة 2025 خلال الفترة الماضية، حيث تتيح منصة مظلتي الرقمية للمتقدمين معرفة حال الطلب المسجل بدون الحاجة إلى التوجه لمقر مكتب الخدمات الاجتماعية، فمما لا شك فيه أن هذه المنحة واحدة من أهم المنح التي حرصت الدولة على توفيرها للمواطنين، ولكن هناك مجموعة من الشروط لابد من توافرها في المواطن أولاً.

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة 2025

أتاحت الجهات المعنية خدمة الاستعلام عن كشف اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة 2025 بشكل إلكتروني، وذلك تسهيلاً وتيسيراً على المتقدمين، ولقد تم إطلاق هذه المبادرة من أجل تلبية احتياجات المواطنين العراقيين، خاصة في ظل هذه الظروف العصيبة التي تواجهها الدولة، وفيما يلي التفصيل:

الولوج إلى موقع مظلتي الإلكترونية.

تسجيل الدخول عبر ادخال اسم المستخدم وكلمة السر.

اختيار برنامج الرعاية الاجتماعية من قائمة البرامج المتاحة.

اختيار الولاية التي يتبع لها المواطن.

تحديد رقم الوجبة المراد الاستفسار عنها.

ادخال بيانات المستعلم ثم الضغط على أيقونة استعلام.

ستظهر على الشاشة جميع التفاصيل على الشاشة يمكنك الاحتفاظ بها عن طريق الضغط على خانة طباعة.

شروط التسجيل في الرعاية الاجتماعية 2025

وضعت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية مجموعة من الشروط لكي تضمن وصول الدعم إلى مستحقيه، وهذه الشروط جاءت على النحو التالي: