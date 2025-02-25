في لحظات.. رابط نتائج الشهادة السودانية برقم الجلوس والوطني الآن

زادت معدلات البحث بشكل كبير حول نتائج الشهادة السودانية، التي تمثل أهمية كبيرة للعديد من الطلاب والطالبات بمختلف ولايات السودان، فيما أن هذه النتائج أخذت أكثر من أسابيع وهي في مرحلة التصحيح والمراجعة، مما يُشير إلى ذلك إلى ظهورها في غضون الفترة القليلة القادمة، من أجل أن يتمكن كل طالب وطالبة من الاستعلام عن النتيجة ومعرفة الدرجات التي تم الحصول عليها في هذه المرحلة الدراسية.

خطوات الاستعلام عن نتائج الشهادة السودانية

هناك مجموعة من الخطوات لكي يتم الاستعلام عن نتائج الشهادة السودانية، وفقًا لما يأتي:-

قم بالذهاب إلى موقع وزارة التربية والتعليم السودانية.

مع قيامك بتسجيل الدخول إلى صفحة الخدمات.

ليتم اختيار خدمة الاستعلام عن نتائج الشهادة السودانية.

عقب ذلك قم بتحديد المحافظة.

يتم إدخال الرقم الوطني الخاص بكل طالب وطالبة.

النقر على أيقونة “بحث”.

حتى يتم عرض كافة التفاصيل الخاصة بالنتيجة والدرجات المتحصل عليها الطالب.

كيف احصل على الشهادة السودانية

من أجل أن تتمكن من معرفة نتائج الشهادة السودانية، فعليك بالمتابعة المستمرة عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم وكذلك صفحة الوزارة المتواجدة على الفيس بوك، بالإضافة إلى التحقق من المصادر الرسمية وعدم السير وراء مواقع أو مصادر غير متعارف عليها، وعندها ستتمكن من الحصول على النتائج بكل أمان وبدون مواجهة أي مشكلة أو عقبة تواجه الطلبة والطالبات في هذه المرحلة الدراسية.