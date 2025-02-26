مباشر.. رابط فتح حساب في بنك الخرطوم بالرقم الوطني 2025 اونلاين والشروط المطلوبة عبر تطبيق بنك

أتاحت الجهات المعنية خدمة فتح حساب في بنك الخرطوم بالرقم الوطني 2025 اونلاين بدون الحاجة للتوجه إلى مقر الفرع، حيث تتيح هذه الخدمة للمغتربين العديد من المميزات التي يحتاجها الجميع وخاصة المقيمين بالخارج، ولقد يعد هذا المصرف واحد من أضخم المصارف الموجودة داخل السودان وذلك بفضل الامتيازات التي يقوم بتوفيرها باستمرار.

فتح حساب في بنك الخرطوم بالرقم الوطني 2025 اونلاين

أطلق بنك الوطني رابط فتح حساب في بنك الخرطوم بالرقم الوطني 2025 اونلاين للتسهيل على العملاء، حيث يحرص المصرف على تلبية احتياجات العملاء وتوفيرها لهم بأسهل الطرق وبأقل جهد وفي أسرع وقت، ولقد تتمثل خطوات القيام بذلك في النقاط التالية:

الذهاب إلى بنك الخرطوم الوطني الإلكتروني.

تسجيل الدخول على المنصة عن طريق ادخال اسم المستخدم وكلمة المرور.

تعبئة الاستمارة بالبيانات الشخصية المطلوبة بشكل صحيح.

رفع الملفات كاملة على الموقع بصيغة pdf.

مراجعة المعلومات المدخلة والموافقة على شروط وأحكام الخدمة.

الضغط على أيقونة ارسال الطلب وسوف سيتم ارسال رقم الحساب على البريد الإلكتروني مباشرة بعد فحص الطلب.

شروط فتح حساب في بنك الخرطوم

وضع بنك الخرطوم مجموعة من الشروط والمتطلبات التي بناء عليها يتم فتح الحساب في بنك الخرطوم عبر الإنترنت، وجاءت هذه الشروط كالتالي: