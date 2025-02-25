“بخطوات سهلة” رابط فتح حساب بنك الخرطوم اونلاين في لحظات الان

بنك الخرطوم يوفر الكثير من الخدمات والمعاملات المصرفية الأكثر احتياجًا بالنسبة للعديد من المواطنين سواء كانوا مقيمين أو مغتربين، فيما أن الخدمة الجديدة تتمثل في إمكانية فتح حساب بنكي أونلاين دون الحاجة إلى زيارة الفرع، بالإضافة إلى أن ذلك يكون وفقًا لإجراءات وشروط معينة، نكشفها لكم في مقال اليوم.

فتح حساب بنك الخرطوم اونلاين

وعن الخطوات الواجب اتباعها لكي تقوم بفتح حساب بنك الخرطوم أونلاين دون الحاجة إلى زيارة الفرع، جاءت كما يأتي:-

قم بفتح موقع بنك الخرطوم.

مع قيامك مباشرة باختيار اللغة المناسبة سواء العربية أو الأجنبية.

بعدها يمكن القيام بإدخال كافة المعلومات الخاصة بالعميل الجديد المتقدم، سواء كان مقيم أو مغترب.

فيما ستقوم بعد ذلك برفع المستندات المطلوبة على أن تكون واضحة وسارية.

التأكيد على صحة البيانات التي قمت بإدخالها.

النقر في النهاية على أيقونة “إرسال الطلب”.

تحميل تطبيق بنكك فتح حساب بنك الخرطوم

ويمكنك القيام بتحميل تطبيق بنكك والبدء في فتح حساب داخل بنك الخرطوم، مع الاستفادة من المميزات والخدمات المختلفة التي يوفرها البنك، وفقًا للإجراءات التالية:-