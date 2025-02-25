زيادة رواتب المتقاعدين 100 ألف دينار شهر رمضان في العراق.. حقيقة أم شائعة!!

مع اقتراب عمليات صرف رواتب المتقاعدين في العراق، تداول بعض المستفيدين أنباء حول وجود زيادة بمناسبة شهر رمضان المبارك في رواتبهم، نظير أن هذه الرواتب تستقطب شريحة كبيرة من المواطنين في الدولة العراقية، وعليه قامت وزارة المالية العراقية بالكشف عن حقيقة الأمر، وفقًا لما نوضحه لكم في السطور التالية.

حقيقة زيادة رواتب المتقاعدين بالعراق

أكدت وزارة المالية، أنه لا يوجد أي بيانات رسمية تُفيد بوجود زيادة في رواتب المتقاعدين عن شهر مارس، نظير أن قيمة الزيادة البالغة 100 ألف دينار عراقي تم تطبيقها منذ العام الماضي، ولم يتم الكشف عن أي زيادات مالية جديدة في الوقت الحالي، مشيرة إلى أن هناك توقعات تؤول بتقديم موعد صرف الشهر الجديد ليوافق يوم الخميس 27 فبراير 2025 بدلاً من يوم السبت الموافق 1 مارس 2025 كونه إجازة رسمية في العراق، وكذلك بداية شهر رمضان المبارك التي يحتاج إلى العديد من المتطلبات الأساسية، لذا سيتم تبكير موعد الصرف، بما تأتي الرواتب مجردة من أي زيادات جديدة.

خطوات الاستعلام عن رواتب المتقاعدين

هناك بعض الخطوات الواجب اتباعها من أجل الاستعلام عن رواتب المتقاعدين، وفقًا لما يلي:-