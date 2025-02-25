متاح من هنا.. استخراج رقم الجلوس الصف التاسع 2025 عبر موقع وزارة التربية والتعليم اليمنية

قامت وزارة التربية والتعليم اليمنية بإطلاق رابط استخراج رقم الجلوس الصف التاسع 2025 عبر الإنترنت، وذلك من أجل التسهيل والتيسير على الطلاب، حيث تبذل الوزارة قصارى جهدها من أجل توفير جميع الوسائل التعليمية الحديثة التي تلبي احتياجات الطلبة في أسرع وقت وأقل جهد، ويتم استخدام هذا الرقم والذي يختص بكل طالب في معرفة مكان مقعده بلجان الامتحانات فضلاً عن استخراج النتائج بكل سهولة، وللمزيد من التفاصيل تابع القراءة.

استخراج رقم الجلوس الصف التاسع 2025

استكمالاً لمنظومة التحول الرقمي وتماشياً مع التطور التكنولوجي الذي يشهده العالم في هذه الفترة قامت وزارة التربية والتعليم بإتاحة خدمة استخراج رقم الجلوس الصف التاسع 2025 عبر الإنترنت بدون الحاجة إلى زيارة مقر المدرسة نهائياً، فمما لاشك فيه أن الدولة تحرص على تقديم كافة السبل لتطوير المنظومة التعليمية وتحسين جودة التعليم في اليمن، وبفضل التقنيات التكنولوجية التي يتم تطبيقها حالياً أصبحت عملية التعلم أكثر مرونة.

الاستعلام عن رقم الجلوس الصف التاسع 2025

أطلقت الوزارة رابط استخراج أرقام الجلوس للصف التاسع وذلك من أجل التسهيل والتيسير على الطلاب، ولقد تتمثل خطوات القيام بذلك في النقاط التالية: