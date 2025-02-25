تردد قناة mbc مصر دراما نايل سات.. لمتابعة مسلسلات رمضان

تعد قناة mbc مصر من أكثر القنوات الفضائية التي زادت عمليات البحث اتجاها في الساعات الماضية، نظير ما تقدمه القناة من مسلسلات رمضانية ودرامية أكثر من رائعة، ناهيك عن نقلها لموسم رمضان جديد 2025 بما يحمله من أعمال فنيه مميزة، وعليه سنتعرف معًا على أخر تحديث لتردد القناة سواء على النايل سات أو العرب سات، وفقًا لما نوضحه لكم في السطور التالية.

تردد قناة mbc مصر

جاءت أبرز المعلومات الخاصة بالتعرف على التردد الجديد لقناة mbc، وفقًا لما نص على النحو الأتي:-

القمر الصناعي للقناة النايل سات.

التردد الجديد 11839.

بينما استقطابها يكون رأسي.

معامل الترميز الخاص بالقناة 27500.

معامل تصحيح الخطأ ⅚.

تردد قناة mbc مصر دراما

فيما تتمثل أبرز البيانات الأخرى بالتردد الجديد لقناة mbc مصر دراما، من أج مشاهدة مسلسلات رمضان لهذا العام، وفقًا لما يلي:-

القمر الصناعي الأخر العرب سات.

تردد القناة فهو 12467.

استقطابها يكون أفقي.

معامل الترميز فهو 27500.

معامل تصحيح الخطأ لقناة mbc مصر ¾.

خطوات تثبيت قناة mbc مصر دراما

هناك بعض الخطوات التي تؤهلك من القيام بتثبيت قناة mbc مصر دراما، وفقًا للأتي:-