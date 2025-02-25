خريطة مسلسلات رمضان ٢٠٢٥ والقنوات الناقلة

بالتزامن مع اقتراب حلول الشعر الفضيل ازداد البحث حول خريطة مسلسلات رمضان ٢٠٢٥ الذي لم يعد يفصلنا عنه سوى أيام معدودة، ومن المؤكد أن يشهد هذا الموسم منافسة قوية بين كبار النجوم من خلال الأعمال الحصرية المتنوعة التي ستعرض على مختلف القنوات التلفزيونية، حيث يشارك في هذا السباق عدد كبير من الفنانين والفنانات لتشتعل المنافسة بينهم.
خريطة مسلسلات رمضان ٢٠٢٥
كشفت بعض القنوات الفضائية عن تفاصيل خريطة مسلسلات رمضان ٢٠٢٥ الذي سيشهد مجموعة مختلفة من الأعمال المميزة، على رأسهم النجم محمد هنيدي بعد غيابه الطويل والذي سوف يدخل السباق من خلال عمل كوميدي، ولقد بدأت منذ هذه اللحظات بعض القنوات الفضائية بنشر الإعلانات الترويجية بشكل رسمي، والتي حققت نجاح كبير ونسب مشاهدة عالية عند عرضها عبر المنصات والقنوات.
قائمة مسلسلات رمضان 2025
انتهى المصورون والمخرجون من تصوير الحلقات الأخيرة من مسلسلات رمضان 2025 بالكامل، وفيما يلي إليك أبرزها:
- مسلسل سيد الناس: يشارك في هذا العمل الفنان عمرو سعد، إنجي المقدم، أحمد زاهر، إلهام شاهين.
- مسلسل حكيم باشا: بطولة الفنان مصطفى شعبان، النجمة سهر الصايغ، دنيا فؤاد.
- مسلسل شهادة معاملة أطفال: الفنان محمد هنيدي، محمود عبد الحافظ، نهي عابدين.
- مسلسل عايشة الدور: الفنانة دنيا سمير غانم، أميرة أديب، محمد الكيلاني.
- مسلسل عقبال عندكو: حسن الرداد، إيمي سمير غانم، محمد ثروت.
- مسلسل فهد البطل: بطولة أحمد العوضي، كارولين عزمي، ميرنا نور الدين، رياض الخولي.
- مسلسل إش إش: مي عمر، ماجد المصري، شيماء سيف، محمد الشرنوبي.
- مسلسل العتاولة 2: أحمد السقا، زينة، فيفي عبده، طارق لطفي، باسم سمرة، نسرين أمين.
- مسلسل أشغال شاقة جداً: هشام ماجد، إنعام سالوسة، أسماء جلال، إنتصار، نسرين أمين.