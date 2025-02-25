تردد قناة كراميش الجديد على النايل سات وعرب سات

الكاتب: مصطفى شاهين آخر تحديث تصنيف تردد القنوات
تردد قناة كراميش الجديد على النايل سات وعرب سات
انا أسفة ياماما.. أضبط تردد قناة كراميش الجديد 2025 على جهاز الاستقبال

تعد قناة كراميش من أبرز القنوات التي لاقت شهرة كبيرة في الآونة الأخيرة عقب ما تقوم بعرضه من برامج ترفيهي وتعليمية أكثر من رائعة، بالإضافة إلى مجموعة واسعة من الأغاني الشيقة والأناشيد الدينية التي يعشقها الأطفال، فيما أصبح من السهل إمكانية التعرف على أخر تحديث لتردد القناة سواء على النايل سات أو العرب سات، كما سنوضحه لكم في السطور التالية.

تردد قناة كراميش الأول

جاءت أبرز البيانات الخاصة بالتعرف على التردد الجديد لقناة كراميش أطفال، الناقلة لكل ما هو مميز ورائع، وفقًا لما يأتي:-

  • القمر الصناعي لقناة كراميش النايل سات.
  • بينما ترددها يكون 11430.
  • فيما أن معامل الترميز الخاص بالقناة 27500.
  • استقطابها يكون عمودي.
  • معامل تصحيح الخطأ فهو “¾ “.

تردد قناة كراميش على عرب سات

أما عن المعلومات المعنية بالتعرف على التردد الأخر لقناة كراميش، والقيام بتحميلها على جهازك الرسيفر، فعليك اتباع الأتي:-

  • القمر الصناعي الأخر العرب سات.
  • بينما تردد القناة 11390.
  • استقطاب كراميش “أفقي”.
  • معامل تصحيح الخطأ “⅚”.
  • معامل الترميز 27500.

ميزات قناة كراميش على القمر الصناعي

وعن المميزات التي يمكنك معرفتها عند تنزيل تردد قناة كراميش على جهازك الرسيفر، كما يلي:-

  • قناة كراميش تقدم باقة كبيرة من البرامج المفيدة لجميع الأطفال.
  • تُساهم تعزيز تنمية الطفل ومهارته بشكل كبير.
  • قناة كراميش مجانية ولا تحتاج إلى أي رسوم اشتراك.
  • لا تقوم قناة كراميش بعرض أي مشاهد غير أخلاقية.
  • تعرض المحتوى على مدار الساعة دون
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الكاتب: مصطفى شاهين

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