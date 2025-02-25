تردد قناة كراميش الجديد على النايل سات وعرب سات

تعد قناة كراميش من أبرز القنوات التي لاقت شهرة كبيرة في الآونة الأخيرة عقب ما تقوم بعرضه من برامج ترفيهي وتعليمية أكثر من رائعة، بالإضافة إلى مجموعة واسعة من الأغاني الشيقة والأناشيد الدينية التي يعشقها الأطفال، فيما أصبح من السهل إمكانية التعرف على أخر تحديث لتردد القناة سواء على النايل سات أو العرب سات، كما سنوضحه لكم في السطور التالية.

تردد قناة كراميش الأول

جاءت أبرز البيانات الخاصة بالتعرف على التردد الجديد لقناة كراميش أطفال، الناقلة لكل ما هو مميز ورائع، وفقًا لما يأتي:-

القمر الصناعي لقناة كراميش النايل سات.

بينما ترددها يكون 11430.

فيما أن معامل الترميز الخاص بالقناة 27500.

استقطابها يكون عمودي.

معامل تصحيح الخطأ فهو “¾ “.

تردد قناة كراميش على عرب سات

أما عن المعلومات المعنية بالتعرف على التردد الأخر لقناة كراميش، والقيام بتحميلها على جهازك الرسيفر، فعليك اتباع الأتي:-

القمر الصناعي الأخر العرب سات.

بينما تردد القناة 11390.

استقطاب كراميش “أفقي”.

معامل تصحيح الخطأ “⅚”.

معامل الترميز 27500.

ميزات قناة كراميش على القمر الصناعي

وعن المميزات التي يمكنك معرفتها عند تنزيل تردد قناة كراميش على جهازك الرسيفر، كما يلي:-