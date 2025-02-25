تحديث لحظي.. تراجع سعر الذهب اليوم الثلاثاء الموافق 25 فبراير 2025

تراجعت أسعار الذهب في نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء الموافق 25 من شهر فبراير 2025، بعد سلسلة ارتفاعات شهدتها أسعار المشغولات الذهبية في غضون الفترة الماضية، بالإضافة إلى أن قيمة التراجع بلغ نحو 12 جنيهًا مقارنة بالتعاملات الصباحية، وعليه فإن لا يتم احتساب قيمة المصنعية أو الضريبة، وسنتعرف معًا على أخر تحديث لسعر جرام الذهب من مختلف الأعيرة الذهبية، كما سنوضحه لكم في السطور التالية.

سعر الذهب اليوم الثلاثاء

جاءت أبرز التحديثات التي تمت على سعر الذهب في أخر تداولات لها اليوم الثلاثاء، وفقًا لما يلي:-

وصل سعر الذهب من عيار “21” إلى 4143 جنيهًا شراء، وللبيع 4123 جنيهًا بتراجع بلغ قيمته 12 جنيهًا.

بالإضافة إلى أن سعر الذهب عيار “24” سجل نحو 4735 جنيهًا شراء، وبيع 4712 جنيهًا للجرام الواحد.

أما بالنسبة لسعر الذهب عيار “22” وصل إلى 4340 جنيهًا للشراء، وللبيع 4319 جنيهًا بانخفاض سجل نحو 13 جنيهًا بدون إضافة المصنعية.

تحديث لحظي سعر الذهب الآن

وجاءت باقي التحديثات التي تمت على سعر الذهب في تعاملاتها اليومية، وفقًا لما يأتي:-