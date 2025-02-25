شوف اسمك هسة.. رابط الاستعلام عن اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة جميع المحافظات عبر موقع مظلتي

أتاحت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية خدمة الاستعلام عن اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2025 من خلال منصة مظلتي الرقمية، حيث تعد هذه المنحة واحدة من أفضل المنح التي قامت الدولة العراقية بإطلاقها خلال الفترة الماضية، فعلى الرغم من الظروف القاسية التي تمر الدولة بها وتفاقم أزمة غلاء الأسعار حرصت الدولة على تقديم جميع الوسائل التي تساعد المواطنين في تحمل أعباء الحياة وبالأخص الأسر الأولى بالرعاية لذا قامت بوضع مجموعة من الشروط.

رابط اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2025

أطلقت الحكومة العراقية رابط الاستعلام عن اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة عبر الإنترنت للتسهيل على المتقدمين، فمما لاشك فيه أن هذه المنحة واحدة من أفضل المبادرات التنموية التي قامت الدولة بطرحها، وللاستعلام عن المشمولين بالرعاية لابد من اتباع الخطوات التالية:

الولوج إلى موقع منصة مظلتي الإلكترونية.

تسجيل الدخول من خلال ادخال اسم المستخدم وكلمة المرور.

اختيار برنامج الرعاية الاجتماعية من قائمة البرامج التنموية المتاحة.

تحديد رقم الوجبة المراد الاستعلام عنها.

اختيار الولاية التي ينتمي المستعلم لها.

الضغط على بحث، وسوف تظهر النتيجة على الشاشة متضمنة كافة التفاصيل.

شروط الحصول على دعم الرعاية الاجتماعية 2025

لكي تضمن الوزارة وصول الدعم إلى مستحقيه قامت بوضع مجموعة من الشروط، وفقاً لها يتم قبول أو رفض الطلبات المقدمة، وفيما يلي هذه الشروط: