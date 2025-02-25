ثبت حالا.. تردد قناة بطوط 2025 نايل سات وعرب سات لمتابعه برامج الاطفال بجودة عالية

ترغب الأمهات في تنزيل تردد قناة بطوط 2025 الجديد على جهاز الاستقبال من أجل تسلية الصغار، حيث تعد هذه القناة واحدة من أفضل القنوات التلفزيونية التي حققت نجاح كبير في الوطن العربي، وذلك بفضل المحتوى المميز الذي تقوم بعرضه طوال اليوم، والتي تختص بنشر الأغاني المميزة والأفلام الكرتونية التي تسلي الأطفال في أوقات الفراغ.

تردد قناة بطوط 2025

يتاح الآن استقبال تردد قناة بطوط 2025 الجديد على جميع الأقمار الصناعية نايل سات وعرب سات والاستمتاع بمشاهدة عالية الدقة من حيث الصوت والصورة، حيث تهتم القناة بعرض الأغاني الممتعة التي تحتوي على بعض المعلومات المفيدة، فمن خلالها يستطيع الطفل أن يتعلم الحروف والأرقام وأسماء الحيوانات بطريقة سهلة ومبسطة فضلاً عن البرامج الكرتونية التي تجعل الطفل أكثر سعادة، وللاستمتاع بمشاهدة هذا المحتوى إليك التردد:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 12562.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

جودة العرض: hd.

تردد قناة Batoot عرب سات 2025

تحظى قناة بطوط بشعبية جماهيرية ضخمة بمختلف البلدان العربية، حيث تحرص القناة على عرض المحتوى الذي يتناسب مع العادات العربية والخالية من الألفاظ الغير لائقة والتي تلبي احتياجات الأطفال في الوقت نفسه، وفيما يلي يلي التردد:

القمر الصناعي: عرب سات.

التردد: 11594.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

جودة العرض: hd.

تنزيل قناة بطوط على الرسيفر

يمكن استقبال تردد قناة بطوط على جهاز الاستقبال من خلال اتباع الخطوات التالية: