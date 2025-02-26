عبر bankKhartoum.com بدون زيارة الفرع طريقة فتح حساب بنك الخرطوم بالرقم الوطني 2025 للمغتربين داخل وخارج السودان

كشف البنك المركزي خطوات فتح حساب بنك الخرطوم بالرقم الوطني 2025 أون لاين للتسهيل على المغتربين، حيث تبذل الإدارة قصارى جهدها من أجل توفير جميع التسهيلات والخيارات العديدة لكافة العملاء مما يوفر ذلك الوقت والجهد على الجميع، ولكي يتمكن العميل من الانتفاع من هذه الخدمة لابد من استيفاء الشروط المحددة من قِبل المصرف.

فتح حساب بنك الخرطوم بالرقم الوطني 2025

أتاحت الجهات المعنية خدمة فتح حساب بنك الخرطوم بالرقم الوطني 2025 بدون التوجه إلى المقر نهائياً، فمن خلال هذه الخدمة أصبح بإمكان المغترب التواصل مع أقرانه بالسودان بكل سهولة، إذ يستطيع العميل ارسال الحوالات المالية والإطلاع على أرصدته بشكل آمن، وجاءت خطوات إتمام ذلك على النحو التالي:

الولوج إلى بنك الخرطوم الوطني.

تسجيل الدخول على الموقع بشكل صحيح.

ملأ الاستمارة بجميع البيانات المطلوبة بدون أخطاء.

تحميل الملفات والوثائق كاملة على الموقع.

مراجعة المعلومات المدخلة قبل الضغط على أيقونة ارسال الطلب.

سوف يتم ارسال رقم الحساب بالكامل بعد فحص الطلب من قِبل الجهة المختصة.

شروط فتح حساب ببنك الخرطوم 2025

وضع المصرف باقة من الشروط التي لابد من توافرها في المتقدم حتى يستطيع الاستفادة من هذه الخدمات، وهذه الشروط جاءت على النحو التالي: