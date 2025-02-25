«افتح حسابك يا زول».. خطوات فتح حساب بنك الخرطوم أونلاين 2025 من المنزل بأبسط الشروط

يعتبر بنك الخرطوم من أعرق المؤسسات المصرفية في السودان، حيث يسعى دائمًا لتقديم خدمات مصرفية متميزة تلبي احتياجات عملائه، ومع التطور التكنولوجي، أصبح من الممكن فتح حساب في بنك الخرطوم بسهولة عبر الإنترنت دون الحاجة لزيارة الفروع في هذا المقال، سنستعرض شروط فتح الحساب والخطوات التفصيلية لإتمام العملية بنجاح.

شروط فتح حساب في بنك الخرطوم

لضمان تجربة سلسة ومريحة، يجب على المتقدمين لفتح حساب في البنك استيفاء الشروط التالية:

الجنسية السودانية يشترط أن يكون المتقدم سوداني الجنسية. السن القانوني يجب ألا يقل عمر المتقدم عن 18 عامًا. إثبات الهوية تقديم بطاقة قومية سارية المفعول أو جواز سفر ساري. إثبات محل الإقامة تقديم مستند يثبت مكان الإقامة الحالي، مثل فاتورة خدمات أو عقد إيجار. إيداع أولي يتطلب البنك إيداع مبلغ أولي لا يقل عن 10,000 جنيه سوداني عند فتح الحساب.

خطوات فتح حساب عبر الإنترنت في بنك الخرطوم

لتسهيل عملية فتح الحساب، يوفر البنك خدمة فتح الحساب عن بعد عبر موقعه الإلكتروني، ةيمكن اتباع الخطوات التالية:

زيارة الموقع الرسمي للبنك، ابدأ بالدخول إلى موقع بنك الخرطوم.

انقر على خيار فتح حساب جديد، ثم قم بتعبئة البيانات المطلوبة بدقة، بما في ذلك المعلومات الشخصية ومعلومات الاتصال.

قم بإرفاق صورة شخصية رسمية، بالإضافة إلى إثبات الهوية الساري بطاقة قومية أو جواز سفر.

بعد إكمال التسجيل، ستتلقى إشعارات عبر بريدك الإلكتروني حول حالة طلبك.

عند الموافقة على طلبك، ستتلقى تفاصيل حسابك الجديد، ويمكنك البدء في استخدام الخدمات المصرفية المتاحة.

مزايا فتح حساب في بنك الخرطوم

عند فتح حساب في بنك الخرطوم، ستستفيد من العديد من المزايا، منها: