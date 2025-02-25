فتح حساب في بنك أم درمان الوطني.. الشروط والخطوات التفصيلية لبدء تجربتك المصرفية بسهولة من منزلك

يعد بنك أم درمان الوطني من أبرز المؤسسات المصرفية في السودان، حيث يسعى دائما لتقديم خدمات متميزة تلبي احتياجات عملائه، ومع التطور التكنولوجي، أصبح من الممكن فتح حساب في بنك أم درمان الوطني بسهولة ودون الحاجة لزيارة الفروع، وذلك عبر الإنترنت، وفي هذا المقال، سنستعرض شروط فتح الحساب والخطوات التفصيلية لإتمام العملية بنجاح.

شروط فتح حساب في بنك أم درمان الوطني

لضمان تجربة سلسة ومريحة، يجب على المتقدمين لفتح حساب في البنك استيفاء الشروط التالية:

الجنسية السودانية يشترط أن يكون المتقدم سوداني الجنسية.

السن القانوني يجب ألا يقل عمر المتقدم عن 18 عامًا.

إثبات الهوية تقديم بطاقة قومية سارية المفعول أو جواز سفر ساري.

إثبات محل الإقامة تقديم مستند يثبت مكان الإقامة الحالي، مثل فاتورة خدمات أو عقد إيجار.

إيداع أولي يتطلب البنك إيداع مبلغ أولي لا يقل عن 10,000 جنيه سوداني عند فتح الحساب.

خطوات فتح حساب عبر الإنترنت في بنك أم درمان الوطني

لتسهيل عملية فتح الحساب، يوفر البنك خدمة فتح الحساب عن بعد عبر موقعه الإلكتروني، ويمكن اتباع الخطوات التالية: