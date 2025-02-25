ببســاطة :: كيفيـة فتح حساب بنك الخرطوم بالرقم الوطنــي عبر الموقع الرسمي bankofkhartoum دون الحاجة إلى زيارة أحد الفروع

يعد بنك الخرطوم من أبرز البنوك في السودان، حيث يوفر العديد من الخدمات المصرفية التي تسهل على العملاء إدارة حساباتهم المالية، ومن بين هذه الخدمات إمكانية فتح حساب بنك الخرطوم عبر الإنترنت دون الحاجة إلى زيارة أحد الفروع، مما يوفر الوقت والجهد، ولمزيد من التفاصيل تابعوا معنا هذا المقال.

فتح حساب بنك الخرطوم

لضمان نجاح عملية فتح حساب بنك الخرطوم، والاستمتاع بالمميزات التي يقدمها البنك يجب توفر الشروط التالية:

أن يكون العميل سوداني الجنسية، وفي حالة المغتربين يجب تقديم جواز السفر.

تقديم بطاقة الهوية الوطنية للمقيمين داخل السودان.

إيداع مبلغ لا يقل عن 10,000 جنيه سوداني كحد أدنى لفتح الحساب.

أن يكون عمر المتقدم 18 عامًا أو أكثر.

التسجيل يتم فقط عبر الموقع الرسمي لبنك الخرطوم لضمان دقة البيانات.

رابط بنك الخرطوم

يمكن لأي شخص يرغب في فتح حساب في بنك الخرطوم إتمام العملية بسهولة من خلال الموقع الإلكتروني للبنك باتباع هذه الخطوات:

الدخول إلى موقع بنك الخرطوم الرسمي من خلال الهاتف أو جهاز الكمبيوتر. اختيار اللغة المفضلة (العربية أو الإنجليزية). تحديد نوع الحساب المطلوب سواء كان حساب جاري أو حساب توفير. اختيار الخدمات المصرفية التي يرغب العميل في الاستفادة منها. ملء استمارة التسجيل وإدخال البيانات الشخصية المطلوبة. رفع صورة من بطاقة الهوية الوطنية أو جواز السفر (للمغتربين) بصيغة PDF. مراجعة البيانات والتأكد من صحتها قبل إرسال الطلب.

مزايا فتح حساب عبر الإنترنت في بنك الخرطوم

فتح حساب إلكتروني في بنك الخرطوم يمنح العملاء العديد من المزايا، منها: