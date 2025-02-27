“نشّط حسابك بدون قيود معقدة”.. استمارة فتح حساب بنك الخرطوم أون لاين بالرقم الوطني 2025 عبر الموقع الرسمي bankofkhartoum

يريد الكثيرون معرفة استمارة فتح حساب بنك الخرطوم أونلاين بالرقم القومي 2025، إذ يعتبر بنك الخرطوم واحد من أشهر البنوك السودانية التي استطاعت خلال الفترة الماضية من إطلاق خدمة إلكترونية نالت استحسان عدد كبير من عملاء البنك خاصة المغتربين الذين كانوا يوجهون العديد من المشاكل أثناء إرسال أموالهم إلى أهاليهم في السودان، ولكن بعد الخدمة الإلكترونية التي أطلقها البنك أصبحت كل الخدمات المصرفية تتم بسهولة كبيرة، ولكن حتى تستطيع فتح حساب أونلاين لا بد أن تلتزم بتوفير الشروط المعلنة من قبل البنك.

استمارة فتح حساب بنك الخرطوم أون لاين 2025 بالرقم القومي

ازداد البحث خلال الفترة الماضية عن خطوات فتح حساب بنك الخرطوم أو نلاين، خاصة بعد إعلان البنك عن توفير رابط إلكتروني لتلك الخدمة، وتضمنت تلك الخطوات الآتي:

الدخول إلى بنك الخرطوم من خلال الرابط الرسمي. حدد خيار تسجيل الدخول إذا كان لديك حساب من قبل أو الضغط على خيار “فتح حساب جديد”. تدوين البيانات المطلوبة من اسم الشخص المتقدم بالكامل، ورقم الهاتف، والرقم القومي. في الخطوة التالية رفع الوثائق المطلوبة مثل صورة الهوية الوطنية أو جواز السفر بالإضافة إلى صورة من شهادة السكن. الضغط على أيقونة “تأكيد البيانات”. سيتم إرسال لك رسالة تأكيد على نجاح عملية فتح الحساب.

أنواع الحسابات في بنك الخرطوم 2025

توجد العديد من أنواع الحسابات التي يوفرها بنك الخرطوم إلى العملاء، كما يوفر البنك خدمات مخصصة لأغراض معينة:

حسابات جارية: هذا النوع إذا كنت تريد القيام بمعاملات يومية باستمرار.

حسابات التوفير: هذا النوع إذا كنت تريد الاحتفاظ بالأموال لأطول فترة ممكنة.

شروط فتح حساب في بنك الخرطوم

توجد مجموعة من الشروط التي وضعها البنك لفتح حساب جديد في بنك الخرطوم، وهي كالآتي: