“استعلـم اونلاين” نتائج الطلاب سلطنة عمان جميع الولايات عبـر تطبيق ولي الأمر وموقع الوزارة home.moe.gov فور ظهورها

مع اقتراب لحظة الإعلان عن نتائج الطلاب سلطنة عمان لعام 2025، يزداد اهتمام الطلاب وأولياء الأمور بمتابعة آخر المستجدات حول موعد صدورها وآليات الاستعلام عنها، إذ تعد هذه الفترة من أكثر الفترات حساسية للطلاب الذين ينتظرون نتائجهم بفارغ الصبر بعد عام دراسي حافل بالمجهود والمثابرة، ولمزيد من التفاصيل حول طريقة الاستعلام عن النتيجة تابعوا معنا هذا المقال.

نتائج الطلاب سلطنة عمان

تحرص وزارة التربية والتعليم في سلطنة عمان على تطبيق أعلى معايير الدقة والشفافية خلال عملية التصحيح ورصد الدرجات، وتمر هذه العملية بعدة مراحل، تبدأ من تصحيح أوراق الامتحانات وفق آليات دقيقة لضمان حقوق الطلاب، تليها عملية التدقيق والمراجعة الشاملة لتجنب أي أخطاء قد تؤثر على النتيجة النهائية، بعد ذلك، يتم رصد الدرجات واعتماد نتائج الطلاب سلطنة عمان رسميا قبل نشرها على المواقع المخصصة للاستعلام.

طرق الاستعلام عن النتائج

أتاحت وزارة التربية والتعليم العمانية عدة وسائل تتيح للطلاب وأولياء الأمور معرفة نتائج الطلاب سلطنة عمان بسهولة، ومن أهمها:

الاستعلام عبر الموقع الإلكتروني لوزارة التربية والتعليم

الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم في سلطنة عمان.

اختيار قسم الخدمات الإلكترونية.

تسجيل الدخول باستخدام البيانات الشخصية، مثل اسم المستخدم وكلمة المرور.

إدخال رقم الجلوس والبيانات المطلوبة.

الضغط على زر “عرض النتيجة” للحصول على التفاصيل الكاملة للدرجات.

الاستعلام عبر تطبيق ولي الأمر

تحميل التطبيق

لأجهزة الأندرويد من Google Play.

تسجيل الدخول و فتح التطبيق وإدخال البيانات المطلوبة.

اختيار خدمة نتائج الطلاب من القائمة

إدخال البيانات مثل الرقم المدني أو رقم الجلوس.

عرض النتيجة بالضغط على عرض النتيجة

موعد إعلان نتائج الطلاب سلطنة عمان

وفقا لما أعلنته وزارة التربية والتعليم، سيتم نشر النتائج فور انتهاء جميع عمليات التصحيح والمراجعة لضمان أعلى درجات الدقة في تقييم الطلاب، ومن المتوقع أن يتم الإعلان الرسمي عن النتائج خلال الفترة القادمة، حيث سيتمكن الطلاب من معرفة نتائجهم فور صدورها من خلال الوسائل التي وفرتها الوزارة.