أفضل لولو في الكون.. تردد قناة وناسة الجديد في رمضان 2025 بجودة عالية

قناة وناسة تقدم الكثير من المحتوى المتنوع والفريد من نوعه، خاصة وأن القناة تستقطب شريحة كبيرة من الأطفال في الدول العربية، حيث تعمل على بث العديد من البرامج التعليمية والترفيهية، وكذلك العديد من الأغاني الرائعة والأناشيد الدينية التي تنقلها القناة على مدار اليوم، فيما يتعلم منها الطفل أو المتابع الكثير من التقاليد الاجتماعية والأخلاقية المميزة، خاصة مع دخول شهر رمضان المبارك التي فيه تزداد نسبة البحث حول تردد القناة على الأقمار الصناعية، وهو ما نوضحه لكم في مقال اليوم.

تحديث تردد قناة وناسة أطفال

أصبح من السهل إمكانية التعرف على التردد الجديد لقناة وناسة أطفال على القمر الصناعي، وفقًا للبيانات المتمثلة في التالي:-

قمر صناعي أول للقناة العرب سات.

بينما ترددها الجديد يكون 11270.

ناهيك عن معامل الترميز 27500.

معامل تصحيح الخطأ يكون “3/4”.

استقطاب وناسة أطفال أفقي.

تحديث تردد قناة وناسة الثاني

ويمكنك التعرف على التردد الأخر لقناة وناسة أطفال على الأقمار الصناعية المختلفة، وفقًا للبيانات التي نصت على النحو الأتي:-

القمر الصناعي الأخر النايل سات.

فيما يكون ترددها 11470.

بينما معامل الترميز للقناة 27500.

معامل تصحيح الخطأ للقناة “5/6”.

خطوات تثبيت قناة وناسة كيدز

هناك مجموعة من الخطوات الهامة لكي تقوم بتثبيت قناة وناسة أطفال على النايل سات والعرب سات، وفقًا لما يلي:-