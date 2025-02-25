الحكومة الكويت تُعلن بيان عاجل حول رواتب الموظفين مع دخول شهر رمضان

أعلن وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، ورئيس مجلس الخدمة المدنية، شريدة المعوشرجي، عن استعجال استكمال صرف رواتب العاملين في الدولة عن شهر فبراير وخاصة موظفي مكتب الإنماء الاجتماعي، مؤكدًا أن الديوان قام بتحديد مهلة توزيع الرواتب على كافة الجهات الحكومية ليكون من يوم الأحد الموافق 16 من شهر فبراير 2025 إلى يوم الخميس الموافق 20 من شهر فبراير 2025، من أجل العمل على استكمال كافة الإجراءات المباشرة الخاصة برواتب العاملين في الجهات الحكومية.

تسهيلات الديوان للموظفين في الجهات الحكومية

وأكد ديوان الخدمة المدنية، أنه مستعد من أجل دراسة تنفيذ وإدراج أي مقترح أو مطلب من قبل الموظفين بالجهات الحكومية، ضمن الخدمات الهاتفية التي يتم العمل على تنفيذها ضمن تطبق الديوان أو من خلال تطبيق سهل، ليكون الديوان أولى الجهات التي يقوم بإطلاق هذه الخدمة على مستوى الجهات الأخرى العاملة في الدولة الكويتية، مضيفًا بأن عُطلة الأعياد الوطنية لن تحسب ضمن مهملة الـ 30 يومًا المتاحة للمواطنين.

أول تطبيق لخدمة موظفي الكويت

وأوضح الديوان، أن الموظف أو العامل في الجهات الحكومية التي يحصل على تقرير لا يمكن وأن يتأهل للحصول على مكافأة الأعمال التي يتم إطلاقها من قبل كل جهة، تقديرًا على مهامهة في فترة يتم تحديدها من كل جهة، مشيرًا إلى إمكانية إنهاء كافة الإنجازات الخاصة بمعاملات الموظفين عبر الهواتف الشخصية الخاصة بهم، أو من خلال الدخول إلى تطبيق سهل، بما تتنوع هذه الخدمات في التسجيل للتوظيف والترشيح والتعيين وصرف أو إيقاف العلاوة الاجتماعية، وكذلك تعديل أو تغيير المسمى الوظيفي واحتساب الخبرة.