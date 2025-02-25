“يا زول نشّط حسابك”.. خطوات فتح حساب في بنك الخرطوم أون لاين بالرقم الوطني 2025 من البيت عبر الموقع الرسمي bankofkhartoum

يتزايد البحث الفترة الأخيرة عن خطوات فتح حساب في بنك الخرطوم أونلاين باستخدام الرقم الوطني، وذلك بعدما أعلن البنك عن إتاحة خدمة إلكترونية يمكن من خلالها أي مواطن سوداني من فتح حساب مصرفي بشكل إلكتروني دون زيارة الفرع التابع للبنك، ووفقًا لما أعلن عنه البنك فإن هناك مجموعة من الشروط ينبغي أن تتوفر في المواطن الذي يرغب في فتح حساب في بنك الخرطوم، وذلك من أجل تسهيل الوقت على العملاء.

خطوات فتح حساب في بنك الخرطوم بالرقم الوطني 2025 أو لاين

متاح لجميع العملاء فتح حساب في بنك الخرطوم عن طريق استخدام الرقم الوطني 2025، وذلك يتم من خلال السير على مجموعة من الخطوات كما هي متمثلة على النحو التالي:

الذهاب إلى الموقع الرسمي لبنك الخرطوم.

تحديد اللغة التي تريد أن تكمل بها التسجيل سواء اللغة العربية أو الإنجليزية.

إرسال كل المستندات اللازمة ومراجعتها قبل رفعها.

إدخال المعلومات الشخصية بشكل صحيح في الحقل المخصص.

تحديد نوع الحساب الذي ترغب في أن تقوم بفتحه.

ينبغي قراءة الشروط والأحكام بدقة قبل الموافقة عليها.

الضغط على أيقونة “إرسال الطلب”.

الانتظار الرد من قبل الجهات المختصة سواء بقبول طلبك أو رفضه.

شروط التسجيل أون لاين في بنك الخرطوم 2025

أعلنت الجهات المختصة في بنك الخرطوم أن هناك بعض الشروط والأحكام التي لا بد من توفرها في كل عميل يريد أن يفتح حساب أون لاين: