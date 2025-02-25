أغاني وكارتون 24 ساعة .. ابنك سعيد طول اليوم مع تردد قناة بطوط الجديد 2025

يبحث العديد من المواطنين عن تردد قناة بطوط الجديدة، والتي تعتبر من أهم القنوات الجديدة المخصصة للأطفال، والتي تساعد في زيادة الوعي والإدراك الخاص بهم، على مدار 24 ساعة بدون توقف أو انقطاع على الإطلاق، كما أن أيضا تشمل القناة العديد المعلومات التي تفيد الأطفال بشكل كبير على مدار اليوم، كما أن القناة لا يوجد منها أي قلق أو أي خوف على الإطلاق، وخاصة للأطفال في مقتبل العمر.

تردد قناة بطوط الجديد

استمتع الآن بـ تردد قناة بطوط الجديدة، التي تعتبر من اكبر واهم القنوات المخصصة للأطفال، كما أنها أيضا من القنوات الطفولية التي تساعد في زيادة الوعي والإدراك على الإطلاق، بالإضافة إلى أن القناة أيضا تشمل أغاني متميزة جدًا، ومختلفة على مدار 24 ساعة، تساعد الأطفال في التسلية والترفيهية الدائمة على مدار 24 ساعة بدون توقف أو انقطاع على الإطلاق، وقد يشمل التردد في الأتي وهو:

يكون القمر الصناعي: العرب سات.

التردد القناة: 11243.

معامل تصويب الخطأ: 5/6.

اتجاه الاستقطاب: عمودي.

جودة القناة: HD.

القمر الصناعي: عرب سات.

تردد القناة: 11256.

معدل الترميز: 27500.

اتجاه الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

جودة القناة: HD

قناة بطوط الجديدة

تتميز قناة بطوط الجديدة بأنها من اعم واكبر القنوات التي تشمل العديد من الأغاني والمعلومات المختلفة لجميع الأطفال في مختلف الأعمار، كما أنها أيضا قناة خاصة ومتميزة تساعد الأطفال بشكل كبير في زيادة الوعي والإدراك على مدار 24 ساعة، بالإضافة إلى أن لا يوجد أي ضرر أو خوف أو قلق على الإطلاق التي تفيدهم بشكل متواصل طوال فترة تسليتهم والاستفادة من هذا الوقت من خلال المهارات المختلفة التي تتم من خلال القناة.