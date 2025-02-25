من بيتك يازول.. فتح حساب بنك الخرطوم على الموقع الرسمي 2025 بكل سهولة

يرغب الكثير من المواطنين السودانيين سواء كانوا مغتربين أو مقيمين من فتح حساب بنك الخرطوم أون لاين دون الحاجة إلى زيارة الفرع، فيما أن هذه الخدمة تم إطلاقها حديثًا للتسهيل على العملاء في حصولهم على حسابات بنكية بشكل إلكتروني عن بُعد، ويمكنك القيام بإجراءات فتح الحساب، وفقًا لما نوضحه لكم في السطور التالية.

فتح حساب بنك الخرطوم

وتتمثل أبرز الخطوات المعنية بفتح حساب بنك الخرطوم أون لاين دون الحاجة إلى زيارة الفرع، وفقًا لما نص على النحو الأتي:-

القيام بالتوجه إلى موقع بنك الخرطوم عبر الإنترنت.

فيما يمكنك تسجيل الدخول إلى صفحة الخدمات.

مع اختيارك إلى اللغة المناسبة سواء كانت العربية أو الأجنبية.

نظير استكمال كافة المعلومات الأخرى الخاصة بالعميل الجديد المتقدم.

فيما ستتمكن من رفع الوثائق السارية والصالحة لفتح حساب داخل بنك الخرطوم.

الموافقة على كافة سياسة وأحكام البنك المرفوضة على كافة العملاء المتقدم.

النقر على أيقونة “تقديم الطلب”.

فيما يتم مراجعته والقيام باستلام رسالة نصية بنجاح فتح الحساب داخل بنك الخرطوم.

الخدمات التي يقدمها بنك الخرطوم للعملاء

أما عن الخدمات التي يستفاد منها العميل سواء المقيم أو المغترب بشكل كبير عقب قيامه بفتح حساب بنك الخرطوم، وفقًا لما يأتي:-