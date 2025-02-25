أحصل الآن وسدد دينك .. تمويل شخصي 200 ألف ريال سعودي بدون كفيل 1446

احصل ألان على تمويل شخصي 200 ألف ريال سعودي بدون كفيل، وذلك مع فرصة سداد مسهلة جدًا وبسيطة لجميع السعوديين بداخل المملكة العربية السعودية، ويمكنكم الحصول على هذا الأمر من خلال مجموعة بسيطة من الخطوات التي يجب أن يتم تنفيذها، بالإضافة إلى شروط ومتطلبات تساعد في استحقاقكم المبالغ الممولة لكم وفرصة سداد على المدى الطويل من اجل راحة السعوديين بداخل المملكة.

تمويل شخصي 200 ألف ريال سعودي بدون كفيل

يمكنك ألان التخلص من جميع الديون من خلال تمويل شخصي 200 ألف ريال سعودي بدون كفيل أو غارم سعودي، وذلك بتوافر فترة سداد كبيرة جدًا تساعد في راحة جميع العملاء على الإطلاق، ولكن يوجد العديد من الشروط المختلفة التي يجب أن يتم توافرها على الإطلاق، قبل البدء المباشر في التعامل مع بنك ألراجحي وقد تتمثل في الأتي وهي:

يشترط أن يتم توفير دخل راتب شهري ثابت للمتقدم لا يقل عن 4000 ريال سعودي.

يشترط أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

يشترط أن لا يكون عمل المتقدم اقل من 19 عامًا أو اكبر من 50 عامًا.

يشترط أن لا قد قدم العميل بالفعل على تمويل سابق ولم يقم بسداده.

يجب أن يتم تأكيد كافة المعلومات الخاصة بالمتقدم وتوافقها مع الجهات المختصة في المملكة.

مزايا برنامج التمويل سداد المديونية

قد أوضح البنك ألراجحي العديد من المساعدات المختلفة لجميع المواطنين والمقيمين والسعوديين بداخل المملكة العربية السعودية، وأشار أن هذا الأمر سوف يساعد بشكل كبير في سد المديونية التي يتعثر أمامها الأشخاص على الإطلاق، وقد يشمل هذا التمويل العديد من المزايا وهي: