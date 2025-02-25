رسميًا .. بداية العد التنازلي على موعد انتهاء فصل الشتاء أقل من 30 يومًا فقط

يبحث العديد من المواطنين ألان عن موعد انتهاء فصل الشتاء، والذي بدأ بالفعل في دخول لسعات برد لا يسبق لها مثيل على الإطلاق، كما أوضحت هيئة الأرصاد في العديد من الأنحاء بداخل جمهورية مصر العربية، بان هذا الطقس المتقلب سوف يبدأ في الهدوء منذ الأسبوع المقبل، وعلى أن تتحسن درجات الحرارة بشكل كبير عن هذا الوقت الحالي والذي تصل فيه الدرجة إلى 8 مؤوية في منتصف اليوم.

موعد انتهاء فصل الشتاء

يتساءل العديد من المواطنين عن موعد انتهاء فصل الشتاء، فأوضحت هيئة الأرصاد المصرية، بأنه قد تم تحددي الموعد فلكيًا على أن يتم انتهاء فصل الشتاء في يوم الخميس الموافق العشرون من شهر مارس المقبل، وعلى أن يتم استقبال شهر الربيع، وأوضحت الجهات المختصة أيضا بان هذا الأمر قد أجرتها المعهد القومي للبحوث الفلكية، وأشار بأنه سوف يتم اعتماد هذا الموعد على أن يتم انتهاء فصل الشتاء في حلول 25 يومًا من ألان فقط.

مدة فصل الربيع لعام 2025

بعد التساؤلات المستمرة حول انتهاء فصل الصيف قد أوضح معهد القومي للبحوث الفلكية، بان مدة فصل الربيع لعام 2025، سوف تشمل 92 يومًا وعلى أن يتم مشاهدة هذا الفصل بالعديد من التغيرات الجوية المختلفة، والتي تزيد فيها درجة الحرارة في نهار اليوم وعلى أن تنخفض في مساء ذات اليوم، ولكنها سوف تكون معتدلة في اغلب الأحيان، وعلى أن لا تقل درجات الحرارة في هذا الفصل عن 20 درجة مؤوية على الأطلاق.