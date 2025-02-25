أحداث مشتعلة.. مسسل المؤسس عثمان الحقة 182 في هذا الموعد وتردد القنوات الناقلة

ينتظر العديد من عشاق الدراما التاريخية عرض الحلقة 182 من مسلسل المؤسس عثمان، حيث إنه من أبرز المسلسلات التاريخية والتركية التي ذاعت شهرتها على مدار المواسم الماضية التي تم عرض فيها باقة كبيرة من الحلقات، لتكون أخر حلقة وإعلانات مروجة للحلقة الجديدة، تحمل الكثير من الأحداث المشوقة والمثيرة، فيما يمكنك التعرف على الموعد إذاعة الحلقة الجديدة وتردد القنوات الفضائية الناقلة للمسلسل.

متى إذاعة الحلقة 182 من مسلسل قيامة عثمان

يتم عرض الحلقة 182 من مسلسل قيامة عثمان غدًا الأربعاء وهو الموعد المعتاد التي يتم فيه إذاعة حلقات المؤسس للموسم السادس، بحيث يكون ذلك في تمام الساعة 8 مساءً بتوقيت مصر، بينما الساعة 9 بتوقيت السعودية، نظير إعادة الحلقة لتكون مترجمة إلى اللغة العربية على قناة الفجر الجزائرية يوم الخميس من كل أسبوع الساعة 9 مساءً بتوقيت مصر، والـ 10 مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، بحيث يتمكن أكبر عدد من المتابعين من مشاهدتها.

تردد قناة ATV التركية الناقلة لمسلسل المؤسس عثمان

يمكنك غدًا متابعة الحلقة 182 من مسلسل المؤسس عثمان على قناة ATV لتكون غير مترجمة إلى اللغة العربية، وفقًا للمعلومات المتمثلة في الأتي:-

قمر صناعي للقناة: النايل سات.

بينما التردد يكون 10796.

فيما أن استقطابها عمودي.

معامل تصحيح الخطأ فهو “5/6”.

تردد قناة الفجر الجزائرية مسلسل عثمان

ويمكنك متابعة الحلقة ذاتها من مسلسل المؤسس عثمان على قناة الفجر الجزائرية، وفقًا لبيانات الأتيه:-