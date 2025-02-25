طبق الكنافة ومسلسلك المفضل في رمضان .. تابع تردد قناة أم بي سي مصر الجديد 2025

بدأ ارتفاع معدل البحث عن تردد أم بي سي مصر، والتي تعتبر من اكبر القنوات المتميزة على الإطلاق في عالم المسلسلات اليومية والرمضانية، وأيضا بدأت القناة بالفعل في عرض بروموهات مختلفة عن جميع الأعمال الرمضانية المستمرة طوال اليوم على الإطلاق، وبدأت في جذب المشاهدين بشكل كبير جدًا، لذلك يمكنكم تحميل القناة بكل سهولة من خلال مجموعة من الخطوات التي يجب إتباعها.

تردد قناة أم بي سي مصر

يتساءل العديد عن تردد قناة أم بي سي مصر الجديد، والذي يعتبر من أهم واكبر القنوات المصرية، التي تقوم بإذاعة البرامج المتميزة والمسلسلات والأفلام التي لا يمل منها المشاهدين على الإطلاق، ومع حلول شهر رمضان الكريم، بدأت القناة في عرض الإعلانات والبروموهات المختلفة لجميع الأعمال الفنية التي سوف يتم عرضها على القناة طوال شهر رمضان المبارك، لذلك يمكنكم الحصول على القناة من خلال الأتي وهي:

تردد القناة: 11415.

القمر الصناعي: عرب سات.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي.

معامل الخطأ: 2/7.

تردد القناة: 11389.

القمر الصناعي: نايل سات.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

معامل الخطأ: ¾.

كيفية تحميل القناة على التلفاز

يمكنكم الآن وبكل سهولة تحميل القناة على التلفاز من خلال مجموعة بسيطة من الخطوات والتي قد تشمل الأتي ومنها: