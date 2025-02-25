المؤسس عثمان يعرض بعد ساعات قليلة فقط عبر تردد قناة الفجر الجزائرية “ثبتها واستمتع مع مسلسلك المفضل”

استمتع ألان بالحصول على تردد قناة الفجر الجديد واستمتع بالعديد من المسلسلات التركية الجديدة والمسلسلات القديمة والمسلسلات المصرية التي يتم عرضها بشكل متواصل على القناة، بالإضافة إلى أن القناة من القنوات التي شملت بالفعل في الفترة الأخيرة العديد من المشاهدات العالية جدًا، والتي تزيد في أعجاب وجذب المشاهدين بشكل كبير من خلال المحتويات المختلفة التي يتم عرضها علىا لقناة.

تردد قناة الفجر

يمكنكم ألان الاستمتاع بتردد قناة الفجر، والتي تعتبر من اكبر القنوات المتميزة جدًا في عرض المسلسلات التركية القديمة والجدية والمدبلجة أيضا، كما تتميز القناة في عرض جميع المسلسلات الخليجية والجزائرية، كما يمنكم مشاهدة القناة على مدار 24 ساعة بدون ملل على الأطلاق، وقد تشمل بيانات القناة في الأتي وهي:

القمر الصناعي: عرب سات.

تردد القناة: 11343.

معدل الترميز: 27500.

معامل الاستقطاب: عمودي.

معامل الخطأ: 4/3.

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد القناة: 11534.

معدل الترميز: 27500.

معامل الاستقطاب: أفقي.

معامل الخطأ: 5/6.

كيفية الاستمتاع بالقناة على التلفاز

يمكن ألان وبكل سهولة الاستمتاع بالقناة على التلفاز، من خلال مجموعة مختلفة من الخطوات التي يجب فعلها، بالإضافة إلى انه يمكنكم الحصول على أهم هذه الخطوات والتي يتم تنفيذها من خلال المشاهدين بدون الحاجة إلى الدعم الفني على الأطلاق، وقد تتمثل في الأتي وهي: