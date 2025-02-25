خطوات تنزيل إمساكية رمضان 2025 في مصر لمعرفة مواقيت الصلوات الخمسة

مع اقتراب شهر رمضان الكريم لعام 2025، بدأ التساؤل المستمر عند مواعيد الإمساك ومواعيد الإفطار الخاصة بالصيام، فقد أوضحت الجهات المختصة عن هذه المواعيد منذ الآن، وذلك لتأكيد المعلومات على جميع المسلمين في مختلف أنحاء العالم، وأشارت أيضا بان يجب أن يتم الاعتماد على هذه الأوقات من اجل أن يتم تنظيم العبادات على مدار اليوم، وأوضحت أيضا بمواعيد الصلوات، لجميع الفروض اليومية.

إمساكية رمضان 2025

يتساءل العديد من المواطنين عن إمساكية رمضان 2025، والتي كانت أول عمليات بحث جوجل في هذا الأسبوع الحالي، وذلك مع قدوم شهر رمضان، أوضحت الجهات المختصة المصرية، عن العديد من مواعيد الفروض اليومية، بالإضافة إلى مواعيد الإمساك والإفطار والتي سوف يتم اعتمادها بشكل رسمي خلال شهر رمضان الكريم، وقد أوضحت الجهات المختصة بان هذه المواعيد مؤكدة من خلال هيئة الأوقاف المصرية، وقد تشمل هذه الإمساكية في الأتي وهي:

الإمساك: في تمام الساعة 4:07.

توقيت صلاة الفجر: في تمام الساعة 4:27.

توقيت الشروق: في تمام الساعة 5:56.

توقيت صلاة الظهر: في تمام الساعة 12:01

توقيت صلاة العصر: في تمام الساعة 3:30.

توقيت صلاة المغرب: في تمام الساعة 6:09.

توقيت صلاة العشاء: في تمام الساعة 7:27.

أهمية الإمساكية للصائمين

تساعد الإمساكيات في الوصول إلى المواعيد المختلفة التي سوف تشملها جميع الأيام الرمضانية طوال فترة شهر رمضان الكريم، وهذا الأمر من اجل أن يتم تنظيم العبادات اليومية، بدون تقصير بها على الإطلاق، بالإضافة إلى عدم معرفة وقت الإمساك الذي يجبر الصائم عليه، لهذا الأمر يعتبر أن التعامل المستمر بالمواعيد المختلفة الخاصة بها، مساعدة كبيرة في تجهيز الوقت الكافي قبل العبادة القادمة.