صدمة للجميع .. ارتفاع سعر الليرة السورية مقابل الدولار بشكل ملحوظ بتاريخ اليوم 25 فبراير 2025

شاهدت مؤخرًا التعاملات الرسمية في سوق العملة اختلاف كبير وحدث غير متوقع على الإطلاق، وهو ارتفاع سعر الليرة السورية مقابل الدولار والذي أدي إلي العديد من التساؤلات المختلفة التي بالفعل احتلت مواقع التواصل الاجتماعي، فقد أوضح البنك المركزي السوري، بان الليرة السورية سجلت ثبات غير متوقع في الارتفاع منذ بداية الأسبوع الجاري، وأوضح بأنها سوف تستمر إلى فترة طويلة.

ارتفاع سعر الليرة السورية مقابل الدولار

قد أوضح المصرف المركزي السوري، بأن ارتفاع سعر الليرة السورية مقابل الدولار من أكثر الأمور التي أدت إلى اندهاش العديد من الدول وخاصة في سوق العمل وسوق العملة على الإطلاق، وهذا الأمر يدل على أن اقتصاد الدولة سوف يتم ثباته وقوته مرة أخرى في الفترة المقبلة، وعلى أن يصل سعر الليرة إلى الدولار إلى هذه المبالغ الآتية وهي:

يتم صرف الليرة مقابل الدولار في دمشق وحب وإدلب فقط على أن يكون سعرها 9400 ليرة من 9700.

وتم ارتفاعه بعد تقرير المصرف المركزي من 9600 إلى 9850.

واوضح المصرف المركزي انه يتم ارتفاعه الأمام الدولار في الحسكة على أن يكون من 9400 إلى 9600.

وعلى أن يكون الشراء في الحسكة من 9600 إلى 9800 ليرة سورية.

سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار في التعاملات الرسمية

قد أوضح المصرف المركزي السوري في سوريا، بالعديد من الاختلافات التي تمت بشكل مذهل في الفترة الأخيرة، ومن أهمها هو ارتفاع سعر الليرة السورية امام الدولار، وذلك على انه قد تم تثبيت صرف الليرة مقابل الدولار على أن تصل إلى 13 الف و200 ليرة عند الشراء و13 و332 ليرة عند البيع وذلك لما أوضحه المصرف المركزي ليوم الثلاثاء الجاري.